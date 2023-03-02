Netflix выпустил трейлер документального фильма о сайте Pornhub

Картина о становлении крупнейшего порно-сервиса и скандалах вокруг него выйдет в середине марта.

Netflix представил трейлер документального фильма Money Shot: The Pornhub Story («Денежный выстрел: История Pornhub»).

Согласно синопсису, фильм являет собой «глубокое погружение в историю успехов и скандалов», окружающих один из самых популярных порносайтов в мире, Pornhub. Money Shot повествует о том, как Pornhub коренным образом изменил «контент для взрослых», позволив порнографии завоевать огромную аудиторию и превратив ее производство в многомиллиардную индустрию. Фильм содержит множество интервью с секс-работниками, активистами и бывшими сотрудниками платформы.

В картине также освещаются самые громкие скандалы, в которые попадала администрация Pornhub за долгие годы существования сайта. Один из таких скандалов включает в себя обвинения в организации торговли людьми. В трейлере можно увидеть несколько кадров, в которых обвинитель по данному делу говорит:

«Мы считаем, что они несут ответственность за сознательное получение прибыли от торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Чем больше я исследовал это дело, тем больше оно меня шокировало. Я нашел много детей, худшие моменты жизни которых были навсегда сохранены на этом сайте».

В последующих сценах создатели картины дают высказаться противоположной стороне конфликта: различные порноактеры утверждают, что нападки активистов угрожали лишить их средств к существованию, и что критика порно — это «борьба против людей, стремящихся к самовыражению».

Режиссером фильма выступила Сюзанн Хиллингер, наиболее известная по документальным картинам «Незнакомец у ворот» и «Под полным контролем».

Премьера Money Shot: The Pornhub Story состоится на Netflix 15 марта.