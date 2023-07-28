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Киноафиша Новости Netflix поделился первым трейлером анимационного сериала «Кастлвания: Ноктюрн»

Netflix поделился первым трейлером анимационного сериала «Кастлвания: Ноктюрн»

28 июля 2023 13:36
Netflix поделился первым трейлером анимационного сериала «Кастлвания: Ноктюрн»

Главным героем спин-оффа являет Pиxтep Бeльмoнт.

Потоковый сервис Netflix представил тизерный трейлер мультсериала «Кастлвания: Ноктюрн» — спин-оффа одноименного готического фэнтези про вампиров. Параллельно с роликом стала известна и официальная дата премьеры анимационного шоу — весь первый восьмисерийный сезон будет доступен на стриминге с 28 сентября.

Действие мистической экшен-драмы по мотивам культовой игровой франшизы разворачивается во Франции образца 1792 года. В центре повествования окажется Pиxтep Бeльмoнт — потомок легендарных борцов c кровопийцами, Tpeвopa Бeльмoнтa и Cифы Бeлнaдec. Главного героя ожидают кровавые приключения с высокими ставками, в процессе которых он переживет захватывающую историю любви и в полной мере познает горе утраты.

В основной состав озвучки вошли Ричард Армитедж, Софи Скелтон, Грэм Мактавиш, Эмили Суоллоу, Джеймс Кэллис, Тони Амендола, Алехандра Рейносо, Синъитиро Мики, Наоя Утида, Ретаро Окиаю и Аяка Симоямада. Шоураннером и создателем выступает Кевин Колд («Кастлвания», «Время приключений»), а главным сценаристом заявлен Клайв Брэдли («Капкан», «Пересекая черту»). Оба являются также и исполнительными продюсерами ответвления. Режиссурой эпизодов занимались Адам Дитс и Сэм Дитс, ранее работавшие над оригинальным мультсериалом. За анимацию отвечают студии Powerhouse Animation и Project 51.

Александр Цикалов
Александр Цикалов
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