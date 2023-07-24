Не только пираты и призраки: 8 фильмов Disney, основанных на аттракционах

26 июля состоится мировая премьера комедийного фэнтези «Особняк с привидениями», основанного на одноименном аттракционе. По случаю выхода картины вспоминаем все фильмы студии, которые были вдохновлены парками Диснейленд.

Башня ужаса

В 1997 году студия Disney впервые экранизирует аттракцион, который дарит просто незабываемые ощущения. Суть аттракциона состоит в том, что группе людей проводят небольшую экскурсию по мрачным закоулкам отеля, после чего сажают в лифт, поднимают наверх и на мгновение открывают окна, показывая с высоты вид на весь парк. Затем кабина резко летит вниз.

В одноименном фильме компания из пяти человек так же заходит в лифт башни и поднимается высоко, а затем падает вниз, но вместо дальнейшей прогулки по парку они погибают и становятся призраками. В погоне за сенсацией журналист Баззи (Стив Гуттенберг) вместе с маленькой племянницей Анной (Кирстен Данст) пребывают на место событий и проводят расследование.

Семейное фэнтези, балансирующее между хоррором и комедией, приняли без особо энтузиазма, но и премьера была исключительно телевизионной. Сейчас студия вновь взялась за экранизацию Tower of Тerror, поскольку спустя столько лет аттракцион не утратил ни капли своей популярности. В скором времени мы увидим новый фильм, созданием которого занимаются Тайка Вайтити и Скарлетт Йоханссон.

Башня ужаса (1997)

Миссия на Марс

Изначально аттракцион, в разработке которого участвовало даже NASA, назывался «Полет на Луну». Затем его переименовали в «Миссию на Марс» и спустя время закрыли, еще за несколько лет до премьеры фильма. Забавно, но в итоге специально созданный дорогостоящий реквизит для его съемок в итоге отправили в качестве композиции в Диснейленд во Флориде.

А фильм оказался весьма спорным. Сперва режиссером должен был стать Гор Вербински, который годами позже снимет «Пиратов Карибского моря», но с увеличением бюджета студии удалось привлечь более именитого режиссера — Брайана Де Пальму («Лицо со шрамом», «Миссия невыполнима»). Однако расходы не окупились, Брайан получил номинацию на «Золотую малину», а картину хвалили только за визуальные эффекты.

2020 год, люди отправляются в первую экспедицию на Марс. Вскоре после прибытия на красную планету только один из четырех членов экипажа остается в живых. Командир Люк Грэм (Дон Чидл) успевает отправить послание на Землю, откуда незамедлительно присылают вторую группу астронавтов под руководством коммандера Вудро Блэйка (Тим Роббинс). Но спасительная миссия оборачивается трагедией, а земляне наконец-то получают подтверждение существования иных форм жизни в Галактике.

Миссия на Марс (2000)

Динозавр

Аттракцион под названием «Обратный отсчет до вымирания» предлагал гостям паркам почувствовать себя исследователями доисторического мира. Масштабная конструкция и эффектные аниматронные динозавры сразу же полюбились публике. Тема динозавров снова была в тренде благодаря «Паркам юрского периода» Стивена Спилберга, поэтому экранизация успешного аттракциона была вполне логичной. Впоследствии его переименовали, как раз чтобы поддержать премьеру мультфильма.

«Динозавр» 2000 года стал первым анимационным фильмом студии, полностью созданным на компьютере. Когда картина вышла, кассовые сборы и отзывы были весьма положительными. А потрясающие пейзажи в «Динозавре» повлияли на развитие компьютерных технологий в киноиндустрии.

Еще до вылупления динозавр Аладар случайно попал к лемурам и впоследствии был воспитан ими вдали от других представителей его вида. Несмотря на странные обстоятельства, Аладар рос счастливым ребенком лемуров и не ведал о своих настоящих родителях. Но когда на джунгли обрушился метеорит, Аладар с лемурами встречают стадо других динозавров. Теперь им предстоит вместе создать новый безопасный дом.

Динозавр (2000)

Деревенские медведи

Компанию медведей, поющих в стиле кантри, придумал еще Уолт Дисней. По его эскизам впоследствии создали аниматронных животных, которых можно увидеть в некоторых парках. И хотя The Country Bears не являются аттракционом, они были довольно популярны среди гостей Диснейлендов и интересны для экранизации.

Медвежонок Барри рос в человеческой семье и всегда чувствовал себя чужим. Однажды он сбегает из дома, чтобы найти настоящих родителей. Но во время поисков его отвлекает другая страшная новость: концертный холл, в котором выступает его любимая группа The Country Bears, на грани разорения. Барри решает спасти ее, организуя благотворительный концерт.

Элтон Джон собственной персоной, Кристофер Уокен и Куин Латифа не спасли детский мюзикл от провала. Абсурдный и местами жутковатый фильм собрал меньше денег, чем потратил.

Деревенские медведи (2002)

Пираты Карибского моря

«Пираты Карибского моря» должны были стать просто выставкой восковых фигур, но превратились в аттракцион. Кстати, последний, в разработке которого успел принять участие Уолт Дисней перед смертью. В разных Диснейлендах были свои версии аттракциона, а после успеха фильма их обновили согласно узнаваемым персонажам кино.

«Проклятие Черной жемчужины» являются пятой попыткой студии сделать из достопримечательности парка целую киноисторию. Но именно эта франшиза первой всплывает в памяти, если кто-то задаст вопрос, что за фильм основан на аттракционе. А все потому, что масштаб одной экранизации оказался больше, чем четыре предыдущих. Захватывающий сценарий, популярные актеры, невероятные съемки и многое другое сделали «Черную жемчужину» популярной, а затем сиквел и триквел. И хотя четвертые и пятые «Пираты Карибского моря» были приняты не так тепло, Disney все еще не ставит крест на франшизе и собирается снять новые части.

Джек Воробей (Джонни Депп) собирается вернуть себе свой корабль «Черную жемчужину» и наказать бывшую команду за предательство. Однако обитателям корабля сложно позавидовать. Из-за кражи магического золота они оказались навек прокляты: не живы и не мертвы. Чтобы избавиться от черной магии, они должны вернуть все до последней украденной монеты и принести в жертву сына убитого в ходе бунта пирата. Джек умудряется найти этого парня (Орландо Блум) первым и использовать его в своих целях.

Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины (2003)

Земля будущего

Еще при жизни Уолт мечтал, что его следующим масштабным проектом станет не просто парк, а место, в котором люди смогли бы жить и строить новое, более счастливое общество. Как известно, Уолт умер, не успев открыть второй Диснейленд, но множество его заметок на тему «Земли будущего» сохранились. Рой Дисней открывал новый парк в одиночку, а в память о брате сделал одноименную территорию в нем. Годами позже сценарист и продюсер Дэймон Линделоф узнал о существовании старых записей и чертежей на тему утопичного города и решил, что это отличная основа для фильма.

Масштабные съемки в Валенсии, Канаде, Париже и на настоящей стартовой платформе NASA на мысе Канаверал во Флориде закончились потрясающей картиной, в которой есть особая философия и посыл к человечеству. Вот только обилие диалогов и раздражающая вера в волшебную сторону испортили зрителям впечатление от блокбастера. Его все еще считают визуально безупречным, но слишком уж наивным и детским.

Молодая девушка Кейси (Бритт Робертсон) обнаруживает загадочный значок, который на мгновение переносит ее в другое измерение. Узнав о существование идеальной для жизни «Земли будущего», она намеревается туда попасть любыми способами. Вскоре она находит другого обладателя похожего значка, ученого-изобретателя Фрэнка Уолкера (Джордж Клуни), которого однажды изгнали из утопичной вселенной.

Земля будущего (2015)

Круиз по джунглям

Студия явно надеялась повторить кассовый успех «Пиратов Карибского моря», когда взялась за создание фильма по мотивам аттракциона «Река в джунглях». Захватывающий и самый длинный аттракцион позволяет гостям ощутить себя путешественниками по рекам Африки, Азии и Южной Америки. На протяжении прогулки по обе стороны от лодок можно наблюдать за различными аниматронными животными, а сопровождающие сотрудники-шкипер» травят увлекательные байки.

Шкипером называет себя и главный герой фильма Фрэнк (Дуэйн Джонсон), владеющий круизным пароходом. Археолог Лили (Эмили Блант) и ее брат Макгрегор (Джейк Уайтхолл) нанимают Фрэнка для сопровождения в экспедиции, цель которой — магическое дерево, обладающее целебными свойствами. Путешествие по крутым рекам оборачивается опасным приключением не только для Лили, но и других охотников за источником молодости и здоровья.

Красивый и захватывающий «Круиз по джунглям» не дотянулся до славы «Пиратов», но зрители приняли его тепло, в отличие от критиков. Средних кассовых сборов даже оказалось достаточно, чтобы запустить в разработку сиквел. Правда, вот уже пару лет нет никаких новостей о второй части, кроме информации о том, что Фрэнк и Лили на этот раз не ограничены Джунглями и новые приключения пройдут в другом месте.

Круиз по джунглям (2015)

Особняк с привидениями

Аттракцион в виде дома с привидениями есть практически в любом парке, но в Диснейленде в Париже у жутковатого дома на окраине есть сюжетная линия. Гости парка заходят в дом, занимают кресло и на нем же отправляются в путешествие по большому особняку, сталкиваясь с призраками и знакомясь с историей невесты, которая потеряла возлюбленного.

Никогда не выходящие из тренда призраки + популярность аттракциона = экранизация. Еще в 2003 году студия выпустила фильм с Эдди Мерфи в главной роли. По сюжету, он и его супруга — риелторы, которые вместе с детьми оказались в старинном поместье, полном привидений. У этой черной комедии были плохие рейтинги, но хорошие сборы.

Особняк с привидениями (2003)

Спустя ровно 20 лет Disney выпускает на большие экраны новую версию экранизации. На этот раз в центре повествования мать-одиночка, которой становится не по себе после переезда в новый особняк. Она нанимает экстрасенса, священника и историка, чтобы они разобрались с нечистой силой в ее доме.

Пока неизвестно удалось ли на этот раз правильно использовать потенциал аттракциона-хита, но в новом «Особняке с привидениями» уже радует как минимум актерский состав. В фильме сыграли Джейми Ли Кертис, Вайнона Райдер, Розарио Доусон, Джаред Лето, Дэнни ДеВито и Оуэн Уилсон.