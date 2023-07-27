Не скучайте по Ведьмаку: 5 грядущих проектов Генри Кавилла

27 июля выходят последние эпизоды «Ведьмака», в которых еще можно увидеть Генри Кавилла. Британский актер за короткий период успел отказаться сразу от платинового парика Геральта и красного плаща Супермена. Но спешите прощаться с красавчиком Генри, ведь он уже подписался на новые фильмы и сериалы.

Аргайл

Самый ближайший фильм с участием Кавилла выйдет 2 февраля 2024 года на Apple TV+. «Аргайл» — это экранизация одноименного романа Элли Конвей, за адаптацию которого взялся Мэттью Вон. Постановщик, известный в первую очередь фильмами Kingsman, выбрал Генри на главную роль потому что он «рожден играть Бонда». А компанию ему составят такие топовые актеры, как Брайс Даллас Ховард, Брайан Крэнстон, Сэмюэл Л. Джексон, Джона Сина и певица Дуа Липа.

В центре сюжета грядущего боевика — высококлассный шпион, который потерял память. Тайная организация, на которую он раньше работал, смогла убедить его в том, что он просто автор детективных романов. Но когда амнезия начинает отступать, а боевые и интеллектуальные навыки — возвращаться, главный герой решает встать на тропу мести бывшему начальству.

Кадр из «Аргайла»

Министерство неджентльменской войны

Прощаться с Netflix и DC не так страшно, если уже точно есть контракт с Гаем Ричи. Известный британский режиссер снимает свою вторую картину на военную тему, а Кавилл был одним из первых актеров, которых он пригласил к участию. Позже присоединились Алан Ритчсон, Генри Голдинг, Тиль Швайгер, Хиро Файнс-Тиффин и другие.

Основой картины послужила книга Дэмиена Льюиса. События рассказа «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции» происходят в 1939 году, самом начале Второй мировой войны. Уинстон Черчилль в ответ на уничтожение британских войск Германией решает собрать группу бойцов. Универсальный отряд может игнорировать все правила ведения войны и использовать любые грязные приемы для одержания победы.

Гай Ричи и Генри Кавилл на премьере фильма «Агенты А.Н.К.Л.»

Проект «Рози»

И снова экранизация книги, но в новой для Генри тональности. «Проект „Рози“» — это ромком австралийского писателя Грэма Симсиона, быстро ставший бестселлером. Sony Pictures приобрела права на адаптацию еще в 2015 году и с тех пор успела договориться на участие Райана Рейнольдса и Дженнифер Лоуренс, но долгострой внес свои коррективы, и сейчас в составе фильма присутствует только Кавилл.

По сюжету, Дон Тильман (Генри Кавилл) талантливый и обеспеченный ученый, страдающий синдромом Аспергера. Ему сложно налаживать социальные связи, а девушку для романтических отношений он ищет исключительно с помощью тщательно составленного опросника на 30 страниц. Однажды он встречает Рози, которая вообще не соответствует его критериям, а ее бедовость совершенно не вписывается в эффективную структурированную жизнь Дона. Но именно Рози вскоре вызывает в нем настоящие чувства.

Последнее появление в образе Супермена в сцене после титров «Черного Адама»

Вархаммер 40 000

Когда Amazon объявил о намерениях создать киновселенную по мотивам популярной медиафраншизы Warhammer 40 000, Генри Кавилл оказался просто неудержим. Он в принципе известный фанат видеоигр, но «Вархаммер 40 000» представляет для него особенную ценность. По словам актера, он с детства обожал этот варгейм и стать лицом фильмов и сериалов любимой вселенной — это шаг на пути к исполнению мечты всей жизни. Видимо, печальный опыт «Ведьмака» научил Генри тому, что важно отхватить не только главную роль, но и место среди создателей картин, чтобы принимать важные решения и иметь большую свободу. Как истинный фанат, на этот раз он хочет с уважением отнестись к наследию культовой истории.

Действие «Вархаммера 40 000» происходит в далеком будущем, которое представляет собой мрачную вселенную, раздираемую войной. Враждующие стороны используют магию, футуристические технологии и холодное оружие в попытках отвоевать себе место в галактике.

Логотип будущей киновселенной Warhammer 40 000

Горец (но это не точно)

Еще в конце 2021-го появились новости о том, что британский актер намерен пополнить свою фильмографию еще одним известным фэнтези. Ремейк «Горца» от Lionsgate получил зеленый свет, постановщиком назначен Чад Стахелски, известный по «Джону Уику». Но за два года, кажется, разработка никак не сдвинулась с мертвой точки, и Генри перестал восторженно комментировать свое участие. А судя по последним слухам, его роль в «Горце» увел то ли еще один Хемсворт (на этот раз Крис), то ли Крис Эванс.

«Горец» — это популярная научно-фантастическая вселенная о людях, которые обрели бессмертие. В масштабную франшизу входят многочисленные комиксы, романы, телесериалы, видеоигры, анимационные сериалы и полнометражные фильмы. Создателем этой невероятного сеттинга является американский писатель и сценарист Грегори Уайден.