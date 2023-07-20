Надменный Павел Прилучный превращается в гастарбайтера в трейлере комедии «Вася не в себе»

Компания «Атмосфера Кино» представила первый трейлер фантастической комедии «Вася не в себе».

В центре сюжета — успешный московский строительный магнат Василий Кузин (Павел Прилучный). У него есть все, о чем только можно мечтать, — огромная квартира, дорогая машина, красивая девушка Даша (Ольга Кузьмина) и преуспевающий бизнес. Но всю свою роскошную жизнь герой построил на страданиях простых рабочих-гастарбайтеров, которых он считает людьми второго сорта и постоянно «кидает» на деньги. Однажды судьба решает воздать ему по заслугам: Вася попадает в серьезную аварию, а когда приходит в себя, то внезапно понимает, что каким-то странным образом превратился в одного из иммигрантов, которых так презирал. Теперь ему предстоит погрузиться в нелегкую рабочую жизнь, чтобы вернуть себе прежнее тело.

В фильме также снялись Чингиз Кадыров, Владимир Сычев, Павел Комаров и другие. Режиссером картины выступил Гарик Петросян («Слон»). Сценарий написал Гайк Асатрян («Бедный олигарх»). Функции продюсеров выполняют братья Сарик и Гевонд Андреасяны.

Премьера «Васи не в себе» состоится 12 октября.