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Киноафиша Новости Начались съемки спортивной драмы о футболисте Федоре Черенкове

Начались съемки спортивной драмы о футболисте Федоре Черенкове

6 июля 2023 15:51
Начались съемки спортивной драмы о футболисте Федоре Черенкове

Фильм о возвращении кумира на спортивный Олимп.

В Москве недавно стартовали съемки духоподъемной спортивной драмы о легендарном игроке футбольного клуба «Спартак» Федоре Черенкове. В картине будет рассказана реальная история возвращения на футбольный Олимп кумира целого поколения.

Фильм охватит период, когда народный любимец и лучший футболист страны Федор Черенков переживает черную полосу. Единственное, что удерживает его от отчаяния — это желание сыграть на Чемпионате мира. Проблема в одном — тренер сборной в последний момент выводит его из команды. На фоне этих событий Черенков всерьез задумывается о завершении карьеры, однако ради заветной мечты, болельщиков и семьи он превозмогает трудности и возвращается в строй. Он настроен снова стать лучшим и привести свой клуб к чемпионству.

Начались съемки спортивной драмы о футболисте Федоре Черенкове

Начались съемки спортивной драмы о футболисте Федоре Черенкове

Главную роль играет Станислав Румянцев («Жена Чайковского», «За час до рассвета»), с детства занимавшийся различными видами спорта, включая футбол. По словам артиста, он очень переживает, воплощая на экране такую знаковую фигуру, однако, по его мнению, это пойдет картине только на пользу. Актер пообещал сделать все возможное, чтобы правильно перенести на экран образ Черенкова.

Режиссером выступает дебютант Николай Акелькин. Сценарий вместе с ним написал Илья Казаков. Также в фильме снимаются Николай Фоменко, Борис Щербаков, Игорь Петренко, Сергей Мигицко, Александр Носик, Борис Каморзин, Владимир Гуськов, Артем Черкаев, Дмитрий Белоцерковский и Александр Новиков. Производство курирует продюсерский центр «Сделано в «Дело» и компания IVAN Production.

Рабочее название фильма — «Федя. Народный футболист». Съемки пройдут в узнаваемых локациях столицы, среди которых ВДНХ, район Таганки, МГУ и дом на Котельнической набережной. Часть производства также пройдет в Беларуси.

Фото: «Сделано в Дело», IVAN Production
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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