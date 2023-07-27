Михалкова начинает слышать голоса иных цивилизаций в дебютном трейлере «Чувства Анны»

Кинокомпания Planeta Inform выпустила дебютный трейлер фантастической драмы «Чувства Анны».

Картина повествует о самой обычной работнице пермской шоколадной фабрики Анне (Анна Михалкова), которая внезапно начинает слышать таинственные чарующие голоса, предупреждающие о том, что человечество находится в смертельной опасности. Близкие и доктора думают, что героиня тронулась умом. Но вскоре Анна узнает, что реальность куда интереснее их страхов — оказывается, что она слышит не что иное, как сообщения из иных миров. С этого момента ее жизнь переворачивается с ног на голову: героиня становится настоящей знаменитостью, однако далеко не все люди воспринимают новость о ее контакте с другими цивилизациями положительно. Несмотря на это, Анна решает прислушаться к предупреждениям своих внеземных друзей и приступить к миссии по спасению родной планеты от разрушения.

Новый ролик показывает, что лента выполнена в черно-белых цветах, подчеркивающих меланхоличное настроение сюжета.

В проекте также снялись Тимофей Трибунцев, Олег Ягодин, Екатерина Андреева и другие актеры. Режиссером и сценаристом фильма выступила Анна Меликян, наиболее известная по мелодрамам «Нежность» и «Про любовь».

Премьера «Чувств Анны» состоится осенью 2023 года. Точная дата пока неизвестна.