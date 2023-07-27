Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свадебная резня" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Михалкова начинает слышать голоса иных цивилизаций в дебютном трейлере «Чувства Анны»

Михалкова начинает слышать голоса иных цивилизаций в дебютном трейлере «Чувства Анны»

27 июля 2023 14:59
Михалкова начинает слышать голоса иных цивилизаций в дебютном трейлере «Чувства Анны»

Фильм от создательницы мелодрам «Нежность» и «Про любовь» выйдет на экраны этой осенью.

Кинокомпания Planeta Inform выпустила дебютный трейлер фантастической драмы «Чувства Анны».

Картина повествует о самой обычной работнице пермской шоколадной фабрики Анне (Анна Михалкова), которая внезапно начинает слышать таинственные чарующие голоса, предупреждающие о том, что человечество находится в смертельной опасности. Близкие и доктора думают, что героиня тронулась умом. Но вскоре Анна узнает, что реальность куда интереснее их страхов — оказывается, что она слышит не что иное, как сообщения из иных миров. С этого момента ее жизнь переворачивается с ног на голову: героиня становится настоящей знаменитостью, однако далеко не все люди воспринимают новость о ее контакте с другими цивилизациями положительно. Несмотря на это, Анна решает прислушаться к предупреждениям своих внеземных друзей и приступить к миссии по спасению родной планеты от разрушения.

Новый ролик показывает, что лента выполнена в черно-белых цветах, подчеркивающих меланхоличное настроение сюжета.

В проекте также снялись Тимофей Трибунцев, Олег Ягодин, Екатерина Андреева и другие актеры. Режиссером и сценаристом фильма выступила Анна Меликян, наиболее известная по мелодрамам «Нежность» и «Про любовь».

Премьера «Чувств Анны» состоится осенью 2023 года. Точная дата пока неизвестна.

Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Праведные Джемстоуны» официально продлены на четвертый сезон «Праведные Джемстоуны» официально продлены на четвертый сезон Читать далее 28 июля 2023
DC опубликовал новые кадры «Синего жука» со Сьюзен Сарандон DC опубликовал новые кадры «Синего жука» со Сьюзен Сарандон Читать далее 28 июля 2023
75-я церемония вручения премии «Эмми» перенесена из-за забастовок 75-я церемония вручения премии «Эмми» перенесена из-за забастовок Читать далее 28 июля 2023
Критики в восторге от третьего сезона «Убийств в одном здании» Критики в восторге от третьего сезона «Убийств в одном здании» Читать далее 28 июля 2023
Билл Скарсгард готовится мстить в трейлере фэнтези-боевика «Мальчик убивает мир» Билл Скарсгард готовится мстить в трейлере фэнтези-боевика «Мальчик убивает мир» Читать далее 28 июля 2023
Братья Гловер напишут сценарий сериала про Лэндо Калриссиана из «Звездных войн» Братья Гловер напишут сценарий сериала про Лэндо Калриссиана из «Звездных войн» Читать далее 28 июля 2023
Netflix поделился первым трейлером анимационного сериала «Кастлвания: Ноктюрн» Netflix поделился первым трейлером анимационного сериала «Кастлвания: Ноктюрн» Читать далее 28 июля 2023
В сеть выложили отрывок из фильма Романа Полански «Дворец» В сеть выложили отрывок из фильма Романа Полански «Дворец» Читать далее 28 июля 2023
Джордж Мартин больше не работает с HBO из-за забастовок Джордж Мартин больше не работает с HBO из-за забастовок Читать далее 28 июля 2023
Появился дублированный трейлер found footage хоррора «Паранормальные явления. Ритуальный дом» Появился дублированный трейлер found footage хоррора «Паранормальные явления. Ритуальный дом» Читать далее 28 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше