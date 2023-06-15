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Киноафиша Новости Медвежата переживают удивительные приключения в трейлере мультфильма «Побег из страны роботов»

Медвежата переживают удивительные приключения в трейлере мультфильма «Побег из страны роботов»

15 июня 2023 15:57
Медвежата переживают удивительные приключения в трейлере мультфильма «Побег из страны роботов»

Новая часть длительной франшизы о приключениях братьев Бриара и Брамбла выйдет в середине июля.

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила дублированный трейлер китайского семейного мультфильма «Побег из страны роботов». Эта картина является новой частью длительной анимационной франшизы о приключениях медведей Бриара и Брамбла, основанной на сериале «Медведи-соседи».

По сюжету, Бриар и Брамбл отправляются на экспозицию «Планета Роботов», где случайно встречают загадочную незнакомку. Она оказывается поразительно похожа на их мать, пропавшую много лет назад. Братья решают взяться за расследование старой тайны исчезновения своего родителя и раскрывают страшную правду, которая переворачивает их мир с ног на голову. Медведей ждут новые захватывающие приключения, опасные испытания и схватка с целой армией механизированных солдат, в которой они, как и всегда, непременно победят.

Режиссерами выступили Линь Юнчан и Шао Хэци, работавшие над предыдущими фильмами серии, такими как «Побег из космоса», «Медведи-соседи: Зимние каникулы» и «Братья-медведи: Тайна трех миров».

«Побег из страны роботов» выйдет в российский прокат 13 июля.

Фото: «Централ Партнершип»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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