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Киноафиша Новости «Меч короля» с Мадсом Миккельсоном получит официальный прокат в российских кинотеатрах

«Меч короля» с Мадсом Миккельсоном получит официальный прокат в российских кинотеатрах

26 июля 2023 10:57
«Меч короля» с Мадсом Миккельсоном получит официальный прокат в российских кинотеатрах

Новый проект актера и режиссера «Королевского романа» вошел в программу Венецианского кинофестиваля.

Историческая драма «Меч короля», главную роль в которой сыграл Мадс Миккельсон, легально выйдет в российский прокат. По информации портала «Бюллетень кинопрокатчика», дистрибьютор «Атмосфера кино» планирует выпустить фильм в отечественные кинотеатры 9 ноября этого года.

Действие разворачивается в Дании образца середине XVIII века. Главный герой — путешественник Людвиг фон Кален. Он является лучшим рыцарем датского короля Фредерика V, поэтому монах отправляет его обуздать дикие земли. Проблема в одном — обитающие там князья не хотят подчиняться царскому наместнику, а усугубляет конфликт прекрасная дева, обещанная ее отцом местному феодалу. Оставить ее — означает потерять честь. Спасти — обречь себя на верную гибель. Чтобы разрешить ситуацию, ведущему персонажу придется обнажить меч.

«Меч короля» с Мадсом Миккельсоном получит официальный прокат в российских кинотеатрах
Меч короля

Режиссером выступил Николай Арсель — постановщик «Королевского романа» и экранизации «Темной башни» Стивена Кинга. Над сценарием вместе с ним работал Андерс Томас Йенсен («Рыцари справедливости», «Спасение», «Братья»). В остальной актерский состав вошли Густав Линд, Аманда Коллин, Кристин Куят Торп, Магнус Креппер, Лизе Рисом Олсен, Серен Маллинг, Томас В. Габриэльссон, Якоб Ульрик Ломанн и Феликс Крамер.

Мировая премьера ленты состоится в конкурсной программе юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 30 августа по 9 сентября.

Александр Цикалов
Александр Цикалов
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