Маленькая девочка учится быть супергероиней в трейлере мультфильма «Просто супер»

Компания «НМГ Кинопрокат» выпустила дублированный трейлер норвежской анимационной ленты «Просто супер», повествующей о юной дочке величайшего супергероя. Российская премьера мультфильма намечена на 23 июня.

В центре сюжета — одиннадцатилетняя школьница Хедвиг (Хенника Хузе). Она является дочкой бесстрашного борца с преступностью по прозвищу Суперлев (Тобиас Зантельман) и мечтает однажды пойти по стопам родителя, чтобы совершать героические поступки. Но в жизни Хедвиг — неуклюжий и нерасторопный подросток, над которым все время подшучивают одноклассники. Даже сам отец не верит в ее способности, поэтому своим преемником он планирует сделать ловкого и атлетичного племянника Адриана (Йоханнес Кьернес). Хедвиг же не сдается. При помощи эксцентричной бабушки она втайне от отца примеряет его волшебный костюм, в котором как раз и содержится невероятная сила, справиться с которой чрезвычайно сложно.

Режиссером выступил Расмус А. Сивертсен («Три разбойника и лев», «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант»). Сценарий написала Камилла Крогсвен («Три орешка для Золушки», «Путешествие к Рождественской звезде»). Остальных персонажей озвучили Тодд Бишоп Монрад Виствен, Кари Симонсен, Хенриетта Маре, Лине Верндаль, Атле Антонсен, Деста Мари Бедер и Шарлотта Фрогнер.