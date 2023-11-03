Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Наследник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Люди сражаются с гигантским реактивным ящером в трейлере фильма «Годзилла -1.0»

Люди сражаются с гигантским реактивным ящером в трейлере фильма «Годзилла -1.0»

3 ноября 2023 15:15
Люди сражаются с гигантским реактивным ящером в трейлере фильма «Годзилла -1.0»

В ролике кайдзю готовится применить свое самое разрушительное оружие.

Японская кинокомпания Toho представила новый трейлер фантастического фильма-катастрофы «Годзилла -1.0». В свежем ролике акцент сделан на экшен-сценах при участии знаменитого монстра, который поднимается из глубин океана и начинает смертоносное шествие по Японии. Действие развернется вскоре по окончании Второй мировой войны, по итогам которой Страна восходящего солнца оказалась в крайне бедственном положении. Все развитие Японии словно бы обнулилось, так что появление Годзиллы еще больше усугубило положение — отсюда подзаголовок «-1.0».

В трейлере ученые называют Годзиллу «неизвестным организмом». Кайдзю кажется неуязвимым, поскольку массивные обстрелы из разного вида оружия не дают никакого результата. В конце ролика показано, как Годзилла задействует свои реактивные пластины, располагающиеся у него на хребте. Они загораются голубым светом, словно заряжаясь. За этим должно последовать знаменитое атомное дыхание монстра.

Режиссером и сценаристом «Годзиллы -1.0» выступает Такаси Ямадзаки. Стоит отметить, что этот фильм не имеет отношения к голливудской франшизе под названием MonsterVerse о Годзилле, Кинг Конге и других титанах. Более того, Toho неустанно подчеркивает, что японские киновоплощения Годзиллы концептуально отличаются от американских версий. Напомним, именно Toho выпустила оригинальную «Годзиллу» (1954).

В США «Годзилла -1.0» выйдет 1 декабря. О возможном появлении фильма в российском прокате информации на данный момент нет.

Фото: Toho
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Евгения Громова открывает себя через сексуальные ролевые игры в трейлере сериала «Госпожа» Евгения Громова открывает себя через сексуальные ролевые игры в трейлере сериала «Госпожа» Читать далее 2 ноября 2023
Премьера со всем миром: заключительной серия «Атаки титанов» выйдет на «Кинопоиске» Премьера со всем миром: заключительной серия «Атаки титанов» выйдет на «Кинопоиске» Читать далее 2 ноября 2023
Люди сражаются с гигантским реактивным ящером в трейлере фильма «Годзилла -1.0» Люди сражаются с гигантским реактивным ящером в трейлере фильма «Годзилла -1.0» Читать далее 3 ноября 2023
В России стартовал фестиваль Европейского кино В России стартовал фестиваль Европейского кино Читать далее 2 ноября 2023
Новый шедевр Хаяо Миядзаки: вышел дублированный трейлер мультфильма «Мальчик и птица» Новый шедевр Хаяо Миядзаки: вышел дублированный трейлер мультфильма «Мальчик и птица» Читать далее 3 ноября 2023
Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы Читать далее 3 ноября 2023
Каскадер Райан Гослинг становится Джейсоном Борном в трейлере боевика The Fall Guy Каскадер Райан Гослинг становится Джейсоном Борном в трейлере боевика The Fall Guy Читать далее 3 ноября 2023
Юлия Пересильд отправляется в Грузию к Евгению Цыганову в трейлере драмы «Нина» Юлия Пересильд отправляется в Грузию к Евгению Цыганову в трейлере драмы «Нина» Читать далее 3 ноября 2023
Самый вдохновляющий фильм осени: 5 интересных фактов о «Я богиня» Самый вдохновляющий фильм осени: 5 интересных фактов о «Я богиня» Читать далее 3 ноября 2023
Наследника Цезаря посещают видения о будущем в трейлере фильма «Королевство планеты обезьян» Наследника Цезаря посещают видения о будущем в трейлере фильма «Королевство планеты обезьян» Читать далее 3 ноября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше