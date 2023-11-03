Люди сражаются с гигантским реактивным ящером в трейлере фильма «Годзилла -1.0»

Японская кинокомпания Toho представила новый трейлер фантастического фильма-катастрофы «Годзилла -1.0». В свежем ролике акцент сделан на экшен-сценах при участии знаменитого монстра, который поднимается из глубин океана и начинает смертоносное шествие по Японии. Действие развернется вскоре по окончании Второй мировой войны, по итогам которой Страна восходящего солнца оказалась в крайне бедственном положении. Все развитие Японии словно бы обнулилось, так что появление Годзиллы еще больше усугубило положение — отсюда подзаголовок «-1.0».

В трейлере ученые называют Годзиллу «неизвестным организмом». Кайдзю кажется неуязвимым, поскольку массивные обстрелы из разного вида оружия не дают никакого результата. В конце ролика показано, как Годзилла задействует свои реактивные пластины, располагающиеся у него на хребте. Они загораются голубым светом, словно заряжаясь. За этим должно последовать знаменитое атомное дыхание монстра.

Режиссером и сценаристом «Годзиллы -1.0» выступает Такаси Ямадзаки. Стоит отметить, что этот фильм не имеет отношения к голливудской франшизе под названием MonsterVerse о Годзилле, Кинг Конге и других титанах. Более того, Toho неустанно подчеркивает, что японские киновоплощения Годзиллы концептуально отличаются от американских версий. Напомним, именно Toho выпустила оригинальную «Годзиллу» (1954).

В США «Годзилла -1.0» выйдет 1 декабря. О возможном появлении фильма в российском прокате информации на данный момент нет.