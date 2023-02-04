Любопытная женщина разыскивает останки Ричарда III в трейлере фильма «Пропавший король»

Студия IFC Films выпустила трейлер британской трагикомедии «Пропавший король», повествующей о любознательной женщине, разыскивающей останки Ричарда III. Ведущую роль в ленте сыграла звезда «Формы воды» Салли Хокинс.

Главная героиня — историк-любитель Филиппа Лэнгли (Хокинс), которой кажется, что она наткнулась на археологическую находку века — потерянное место захоронения короля Ричарда III. Она решает бросить вызов чопорному академическому сообществу и переосмыслить судьбу одного самых противоречивых английских правителей.

Снял фильм режиссер «Филомены» Стивен Фрирз. В остальной актерский состав вошли Гарри Ллойд («Игра престолов»), Дэвид Айрлэнд («Девчонки из Дерри»), Марк Эдди («Шервуд»), Джеймс Роттгер («Гнездо»), Льюис Маклауд («Корона») и Стив Куган, который также участвовал в написании сценария вместе с Джеффом Поупом — оба получил по номинации на «Оскар» за фильм «Филомена».

В основу фильма легла одноименная книга Филиппы Лэнгли. «Пропавший король» выйдет в мировой прокат 24 марта.