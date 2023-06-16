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Киноафиша Новости Лучшие подруги переживают безумные приключения в трейлере комедии «Веселая поездка»

Лучшие подруги переживают безумные приключения в трейлере комедии «Веселая поездка»

16 июня 2023 14:37
Лучшие подруги переживают безумные приключения в трейлере комедии «Веселая поездка»

Сценаристами фильма выступили создатели «Гриффинов» и «Американского папаши».

Студия Lionsgate представила новый трейлер комедии для взрослых «Веселая поездка».

Фильм повествует о молодой женщине Одри (Эшли Пак), отправившейся в деловую поездку по Азии. Вскоре после прибытия ее командировка идет под откос, из-за чего героиня решает обратиться за помощью к лучшей подруге своего детства Лоло (Шерри Кола), лучшей подруге времен студенчества Кэт (Стефани Сюй), ставшей звездой китайской мыльной оперы, и двоюродному брату Лоло Дэдайе (Стефани Ву). Компания пакует чемоданы и отправляются в большое путешествие, будучи готовой ко всему, что может ожидать ее за поворотом. Четверке предстоит устроить веселую пьянку в дорогом клубе, перевезти партию наркотиков и ответить на вопрос о том, кем они хотят быть на самом деле.

В картине также снялись Ронни Чиэн, Крис Пэнг, Дебби Фэн и другие. Постановщицей ленты выступила Аделе Лим, наиболее известная как сценаристка мелодрамы «Безумно богатые азиаты» и мультфильма «Райя и последний дракон». Этот проект станет ее дебютом в режиссуре полнометражного кино. Над фильмом также работали сценаристы Черри Чеваправатдумронг («Гриффины») и Тереза Хсиао («Американский папаша»).

Премьера «Веселой поездки» состоится 7 июля.

Фото: Lionsgate
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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