Кто убил мастера по прическам? Вышел трейлер фильма студии A24 «Медуза делюкс»

Студия A24 представила трейлер черной комедии Medusa Deluxe («Медуза делюкс»).

В центре сюжета — женщина-парикмахер Клив (Клер Перкинс), принимающая участие в престижном конкурсе мастеров по прическам. Когда один из участников соревнования оказывается убит, и без того напряженная атмосфера мероприятия начинает сгущаться с новой силой. Неожиданная смерть сеет семена раздора между героиней и ее соперницами, чья тяга к красивым прическам балансирует на грани экстравагантности и излишества, страсти и одержимости.

Помимо Перкинс, в фильме снялись Анита-Джой Увадже, Даррелл Д’Силва, Дебри Стивенсон, Харриет Уэбб и другие.

Постановщиком и сценаристом картины выступает Томас Хардиман, для которого этот проект является дебютом в полнометражном кино. Ранее он создал короткометражные ленты Pitch Black Panacea (2020) and Radical Hardcore (2015), последняя из которых одержала победу в конкурсе BFI Network Pick Series. По словам режиссера, Medusa Deluxe была во многом вдохновлена его личными воспоминаниями о том, как он дожидался свою мать в парикмахерской.

Премьера Medusa Deluxe состоится 11 августа.