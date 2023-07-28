«Комната убийств» с Джо Манганьелло и Сэмюэлем Л. Джексоном обрела дату премьеры

Кинокомпания Shout! Studios объявила официальную дату премьеры комедийного авантюрного триллера «Комната убийств», главные роли в котором сыграли звезды «Криминального чтива» Сэмюэл Л. Джексон и Ума Турман, а также Джо Манганьелло («Лига справедливости Зака Снайдера»). Лента выйдет в кинотеатры Северной Америки 28 сентября. В качестве приятного бонуса прокатчик представил и первый кадр с основными действующими лицами.

Сюжет вращается вокруг арт-дилера Патрис (Турман), которая связывается с наемным убийцей Реджи (Манганьелло) и его боссом Гордоном (Джексон) для реализации хитроумной схемы по отмыванию грязных денег. В процессе аферы киллер внезапно попадает в новостные ленты и становится своеобразной сенсацией в мире произведений искусств, в результате чего преступный мир и художественные элиты мощно сталкиваются.

Режиссером фильма выступила Николь Паон («День другодарения»). Сценарий написал Джонатан Якобсон. Вместе с упомянутыми в исполнительский ансамбль вошла дочка Турман и Итана Хоука, Майя Хоук, наиболее известная по сериалу Netflix «Очень странные дела». Также в касте заявлены Деби Мейзар, Мэттью Мехер, Марианн Рендон, Майк Дойл, Ларри Пайн, Лив Морган, Александр Соковиков и Дри Хемингуэй.