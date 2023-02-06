«КиноРепортер» составил список самых сексуальных звезд российского кино

Журнал «КиноРепортер» опубликовал собственные топы десяти самых сексуальных актеров и актрис российского кино. Журналисты издания особо подчеркнули, что рейтинг составлялся не только на основе внешней привлекательности исполнителей, но и с учетом их внутренней энергии, сценических навыков и харизмы.

В десятку самых сексуальных актрис российского экрана вошли:

Александра Урсуляк («Прощай, любимая...»)

Ирина Старшенбаум («Здоровый человек»)

Стася Милославская («Совершенно летие»)

Елена Лядова («Батя»)

Кристина Асмус («Своя война. Шторм в пустыне»)

Лукерья Ильяшенко («Суперпозиция»)

Ингрид Олеринская («Неадекватные люди»)

Пелагея Невзорова («Война семей»)

Елена Ербакова («Сердце пармы»)

Лена Тронина («Happy End»)

Звания самых сексуальных мужчин отечественного кино удостоились следующие исполнители:

Максим Матвеев («Тариф Новогодний»)

Иван Янковский («Топи»)

Александр Петров («Текст»)

Юрий Колокольников («Петровы в гриппе»)

Петр Федоров («Спутник»)

Павел Чинарев («Мажор в Сочи»)

Никита Кологривый («Жизнь по вызову»)

Иван Босильчич («Янычар»)

Олег Гаас («Монастырь»)

Аскар Ильясов («Время патриотов»)

Представители «КиноРепортер» также отметили, что места в обоих топах расставлены в произвольном порядке. Таким образом составители рейтинга хотели подчеркнуть уникальность каждого из названных артистов.