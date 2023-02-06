Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Быть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «КиноРепортер» составил список самых сексуальных звезд российского кино

«КиноРепортер» составил список самых сексуальных звезд российского кино

6 февраля 2023 17:11
«КиноРепортер» составил список самых сексуальных звезд российского кино

Рейтинг составлялся на основе внешней привлекательности, энергии, актерских навыков и харизмы каждого исполнителя.

Журнал «КиноРепортер» опубликовал собственные топы десяти самых сексуальных актеров и актрис российского кино. Журналисты издания особо подчеркнули, что рейтинг составлялся не только на основе внешней привлекательности исполнителей, но и с учетом их внутренней энергии, сценических навыков и харизмы.

В десятку самых сексуальных актрис российского экрана вошли:

  • Александра Урсуляк («Прощай, любимая...»)
  • Ирина Старшенбаум («Здоровый человек»)
  • Стася Милославская («Совершенно летие»)
  • Елена Лядова («Батя»)
  • Кристина Асмус («Своя война. Шторм в пустыне»)
  • Лукерья Ильяшенко («Суперпозиция»)
  • Ингрид Олеринская («Неадекватные люди»)
  • Пелагея Невзорова («Война семей»)
  • Елена Ербакова («Сердце пармы»)
  • Лена Тронина («Happy End»)

Звания самых сексуальных мужчин отечественного кино удостоились следующие исполнители:

  • Максим Матвеев («Тариф Новогодний»)
  • Иван Янковский («Топи»)
  • Александр Петров («Текст»)
  • Юрий Колокольников («Петровы в гриппе»)
  • Петр Федоров («Спутник»)
  • Павел Чинарев («Мажор в Сочи»)
  • Никита Кологривый («Жизнь по вызову»)
  • Иван Босильчич («Янычар»)
  • Олег Гаас («Монастырь»)
  • Аскар Ильясов («Время патриотов»)

Представители «КиноРепортер» также отметили, что места в обоих топах расставлены в произвольном порядке. Таким образом составители рейтинга хотели подчеркнуть уникальность каждого из названных артистов.

Фото: Legion-Media
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Все без ума от Дженнифер Кулидж: 10 интересных фактов о звезде «Белого лотоса» Все без ума от Дженнифер Кулидж: 10 интересных фактов о звезде «Белого лотоса» Читать далее 4 февраля 2023
Он вам не Вин Дизель: 10 всемирно известных звезд, сменивших свои реальные имена Он вам не Вин Дизель: 10 всемирно известных звезд, сменивших свои реальные имена Читать далее 6 февраля 2023
Крутон и дефлопе: лучшие цитаты и «мудрости» из франшизы «О чем говорят мужчины» Крутон и дефлопе: лучшие цитаты и «мудрости» из франшизы «О чем говорят мужчины» Читать далее 1 февраля 2023
Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» Читать далее 3 февраля 2023
«Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять «Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять Читать далее 1 февраля 2023
Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим Читать далее 1 февраля 2023
От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год  От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год Читать далее 5 февраля 2023
День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба» День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба» Читать далее 3 февраля 2023
Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров Читать далее 2 февраля 2023
Загадочные убийства и тайные общества: 8 сериалов, похожих на «Карнивал Роу» Загадочные убийства и тайные общества: 8 сериалов, похожих на «Карнивал Роу» Читать далее 6 февраля 2023
Related video