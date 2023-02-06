«КиноРепортер» составил список самых сексуальных звезд российского кино
Рейтинг составлялся на основе внешней привлекательности, энергии, актерских навыков и харизмы каждого исполнителя.
Журнал «КиноРепортер» опубликовал собственные топы десяти самых сексуальных актеров и актрис российского кино. Журналисты издания особо подчеркнули, что рейтинг составлялся не только на основе внешней привлекательности исполнителей, но и с учетом их внутренней энергии, сценических навыков и харизмы.
В десятку самых сексуальных актрис российского экрана вошли:
- Александра Урсуляк («Прощай, любимая...»)
- Ирина Старшенбаум («Здоровый человек»)
- Стася Милославская («Совершенно летие»)
- Елена Лядова («Батя»)
- Кристина Асмус («Своя война. Шторм в пустыне»)
- Лукерья Ильяшенко («Суперпозиция»)
- Ингрид Олеринская («Неадекватные люди»)
- Пелагея Невзорова («Война семей»)
- Елена Ербакова («Сердце пармы»)
- Лена Тронина («Happy End»)
Звания самых сексуальных мужчин отечественного кино удостоились следующие исполнители:
- Максим Матвеев («Тариф Новогодний»)
- Иван Янковский («Топи»)
- Александр Петров («Текст»)
- Юрий Колокольников («Петровы в гриппе»)
- Петр Федоров («Спутник»)
- Павел Чинарев («Мажор в Сочи»)
- Никита Кологривый («Жизнь по вызову»)
- Иван Босильчич («Янычар»)
- Олег Гаас («Монастырь»)
- Аскар Ильясов («Время патриотов»)
Представители «КиноРепортер» также отметили, что места в обоих топах расставлены в произвольном порядке. Таким образом составители рейтинга хотели подчеркнуть уникальность каждого из названных артистов.