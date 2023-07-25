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Кинофестиваль в Торонто анонсировал первые 60 фильмов программы

25 июля 2023 13:53
Кинофестиваль в Торонто анонсировал первые 60 фильмов программы

В их число вошли новая картина Тайки Вайтити, вестерн от Вигго Мортенсена и режиссерский дебют Анны Кендрик.

Организаторы кинофестиваля TIFF (Международный кинофестиваль в Торонто) опубликовали программу смотра 2023 года. В список фильмов, которые будут представлены на будущем мероприятии, вошло 60 картин самых разнообразных жанров.

TIFF 2023 откроется показом драмы «Семь вуалей» Атома Эгояна. Затем на фестивале состоятся мировые премьеры лент «Следующий гол — победный» Тайки Вайтити, Lee («Ли») Эллен Керас с Кейт Уинслет и Энди Сэмбергом в главных ролях, Ezra («Эзра») Тони Голдуина с Робертом Де Ниро и Роуз Бирн, «Отверженные» Ладжа Ли, «Хитмэн. Последнее дело» Майкла Китона с Аль Пачино и Джеймсом Марсденом, а также дебютной полнометражной режиссерской работы Анны Кендрик Woman of the Hour («Женщина часа»), вестерна The Dead Don’t Hurt («Мертвые не причиняют боли») Вигго Мортенсена и множества других проектов.

Кинофестиваль в Торонто анонсировал первые 60 фильмов программы
Эзра

В список участников TIFF также вошли фильмы, для которых показ на фестивале не станет дебютным. К их числу относятся Wildcat («Дикая кошка») Итана Хоука, The Holdovers Александра Пэйна, Hitman («Наемный убийца») Ричарда Линклейтера, The Royal Hotel («Королевский отель») Китти Грин и другие картины.

Примечательно, что значительная часть упомянутых кинематографистов не сможет лично присутствовать на фестивале из-за продолжающейся забастовки голливудских гильдий актеров и сценаристов. Однако на сам факт проведения смотра акция протеста, судя по всему, не повлияет.

TIFF 2023 пройдет с 7 по 17 сентября.

Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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