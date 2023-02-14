История запретной любви: вышел трейлер немецкой драмы «Однажды мы расскажем друг другу всё»

Кинокомпания The Match Factory выпустила трейлер мелодрамы «Однажды мы расскажем друг другу все», которая является экранизацией одноименного бестселлера немецкой писательницы Даниэлы Крин. Главные роли в фильме сыграли Марлен Бероу («Кицбюэль»), Феликс Крамер («Берлинские легавые»), Седрик Эйх («Охотники на ведьм»), Виктория Майер («Облако») и Йордис Трибель («Счастье Эммы»).

Действие картины разворачивается летом 1990 года, когда Германия стояла на пороге объединения ФРГ и ГДР. В центре сюжета — молодая девушка Мария (Бероу), живущая по восточную сторону Берлинской стены. Она отправляется провести теплые деньки на ферму родителей своего парня. Однако провинциальная обстановка совершенно не радует ее, и вскоре она полностью погружается в свои любимые книги.

Уныние героини продолжается до тех пор, пока она не знакомиться с фермером Хеннером (Крамер), который вдвое старше нее. Сблизившись благодаря общей любви к книгам, пара начинает испытывать непреодолимую страсть друг к другу, невзирая на все возможные последствия. Со временем вина за свои тайные чувства начинает все больше истязать души обоих героев.

Режиссером фильма выступила Эмили Атеф, ранее работавшая над картинами «Больше чем никогда» и «Джекпот», а также сериалом «Убивая Еву».

Дата премьеры «Однажды мы расскажем друг другу все» пока неизвестна.