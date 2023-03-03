Группа активистов готовит дерзкий «проект» в трейлере триллера «Как взорвать трубопровод»

Кинокомпания NEON представила трейлер напряженного триллера «Как взорвать трубопровод», мировая премьера которого состоялась в прошлом году на кинофестивале в Торонто. Фильм повествует о группе молодых и дерзких активистов-экологов, решительно настроенных уничтожить нефтепровод Западного Техаса.

Режиссером выступил Дэниел Голдхабер («Веб-камера», «50 штатов страха»). Сценарий на основе скандальной книги шведского писателя Андреаса Мальма он написал вместе с Джорданом Шолем и ведущей звездой ленты Ариэлой Барер. В интервью IndieWire она в общих чертах рассказала о фильме:

«Мы все в той или иной мере недовольны происходящем в окружающем мире. Из-за этого ощущаешь себя беспомощным, потому что в одиночку ничего не сделать. И тут эта книга внезапно оказалась перед нами. Мы стали буквально одержимые ею — она сразу подстегнула нас и вновь зажгла внутренний огонь. Наши мировоззрения формировались в разные эпохи, и эту мысль мы много раз обговаривали, когда писали сценарий».

В основной актерский состав вошли Форрест Гудлак, Саша Лэйн, Лукас Гейдж, Кристин Фросет, Джейми Лоусон, Маркус Скрибнер, Джейк Вири и Ирен Бедард. Создатели позиционируют ленту радикальным исследованием климатического кризиса, сделанным по модели фильмов об ограблениях.

«Как взорвать трубопровод» выйдет в свет 7 апреля.