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Киноафиша Новости Гильдия актеров США готова присоединиться к забастовке сценаристов

Гильдия актеров США готова присоединиться к забастовке сценаристов

19 мая 2023 16:57
Гильдия актеров США готова присоединиться к забастовке сценаристов

При этом организация отметила, что пойдет на такой шаг только в крайнем случае.

Вчера, 18 мая, совет Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA) единогласно проголосовал за то, что в случае провала переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) в следующем месяце организация присоединится к масштабной забастовке Гильдии сценаристов США (WGA), начавшейся 2 мая. Президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер выпустил официальное обращение к членам профсоюза, в котором написал:

«Забастовка — это не первый шаг, а последнее средство. Как говорит мой отец: «Лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь!»

Хотя Дрешер напрямую говорит о том, что хочет избежать забастовки, новое заявление Гильдии означает, что профсоюз готов пойти на то, чтобы запретить своим членам участвовать в разработке новых фильмов и шоу. По такому же пути ранее пошла WGA, тем самым сорвав производство сотен проектов. Однако в отличие от Гильдии сценаристов, Гильдия актеров объявила о возможности начала забастовки заранее, чтобы иметь дополнительный рычаг давления на продюсеров во время переговорного процесса.

На данный момент в SAG-AFTRA входит около 160 тыс. профессиональных актеров. Многие члены организации являются очень обеспеченными людьми, но вместе с тем тысячам голливудских артистов приходится регулярно сталкиваться с проблемами низких зарплат, инфляции и радикальных изменений индустрии, влекущих за собой безработицу. По этой причине SAG-AFTRA требует от AMPTP пересмотреть стандарты работы с актерами.

Переговоры между SAG-AFTRA и AMPTP начнутся 7 июня.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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