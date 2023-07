Финчер, Лантимос и Коппола: стала известна программа 80-го Венецианского кинофестиваля

Объявлена программа юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля. В основной конкурс смотра вошло двадцать три ожидаемых проекта из самых разных уголков мира:

Comandante Эдоардо Де Анджелиса (Италия), который также выступит фильмом открытия мероприятия;

The Promised Land Николая Арселя (Дания, Германия, Швеция);

«Догмен» Люка Бессона (Франция);

«Предчувствие» Бертрана Бонелло (Фарнция, Канада);

Hors-Saison Стефана Бризе (France);

Enea Пьетро Кастеллитто (Италия);

«Бернстайн», вторая режиссерская работа Брэдли Купера (США);

«Присцилла» Софии Копполы (США, Италия);

Finally Dawn Саверио Костанцо (Италия);

Lubo Джорджо Диритти (Италия);

Origin Авы Дюверней (США);

«Убийца» Дэвида Финчера (США);

Memory Мишеля Франко (Мексика, США);

Io Capitano Маттео Гарроне (Италия, Бельгия);

Evil Does Not Exist Рюсукэ Хамагучи (Япония);

The Green Border Агнешки Холланд (Чехия, Польша, Бельгия);

The Theory of Everything Тимма Крегера (Германия, Австрия, Швейцария);

«Бедные-несчастные» Йоргоcа Лантимоса (Великобритания);

El Conde Пабло Ларрина (Чили);

«Феррари» Майкла Манна (США);

Adagio Стефано Соллима (Италия);

Woman Of Малгожиты Шумовской и Михала Энглерта (Польша, Швеция);

Holly Файен Торч (Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция).

Помимо этого, вне основного конкурса на фестивале будут показаны короткометражная комедия Уэса Андерсона The Wonderful Story of Henry Sugar, драма Уильяма Фридкина The Caine Mutiny Court Martial, фильм Романа Полански «Дворец», романтический триллер Вуди Аллена «Великая ирония», картина Хармони Корина Aggro Dr1ft и лента Ричарда Линклейтера Hitman.

Ранее организаторы фестиваля объявили о том, что они были вынуждены отказаться от показа нового проекта Луки Гуаданьино «Претенденты» из-за забастовки Гильдии актеров США. Однако, судя по всему, в целом программа смотра не сильно пострадала из-за акции протеста.