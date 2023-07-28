Джордж Мартин больше не работает с HBO из-за забастовок

Джордж Мартин сообщил о том, что прекратил сотрудничество с телеканалом HBO, занимающимся разработкой проектов во вселенной «Игры престолов», на время проведения забастовки Гильдии сценаристов США (WGA). Писатель выпустил новый пост в своем официальном блоге, где написал, что его контракт с HBO был приостановлен еще 1 июня.

Литератор также заявил, что акция протеста может оказаться куда продолжительнее, чем многим хотелось бы:

Никто не может быть уверен, что ждет нас в будущем. Но у меня есть плохое предчувствие, что эта забастовка будет долгой и ожесточенной. Она может оказаться такой же ужасной, как печально известная забастовка 1985 года, хоть я и надеюсь, что этого не произойдет.

Имеется в виду двухнедельная забастовка WGA 1985 года, по результатам которой Гильдия проголосовала за отмену акции протеста и признала свое поражение.

Вместе с тем Мартин отметил, что в настоящее время единство бастующих сценаристов, к которым также присоединилась Гильдия актеров США (SAG-AFTRA), сильно как никогда:

Я присоединился к WGA в 1986 году и прошел с Гильдией через несколько забастовок. Мы добились успехов в каждой из них, но некоторые проблемы серьезнее других. Забастовка этого года — самая важная в моей жизни. На прошлой неделе в СМИ появилась цитата анонимного продюсера, заявившего, что студии намерены игнорировать требования профсоюза до тех пор, пока у протестующих не закончатся деньги на жизнь. Это дает исчерпывающее представление о том, с чем мы имеем дело. Но мы боремся. Я никогда не видел такого единства в Гильдиях. Результаты голосования за начало забастовки как в SAG-AFTRA, так и в WGA были беспрецедентно единодушными.

В конце поста Мартин добавил, что, несмотря на забастовку, у него все еще есть много работы. В настоящее время писатель занят редактированием книг, созданием театральной постановки The Iron Throne и написанием следующей книги цикла «Песнь льда и огня» под названием «Ветра зимы».