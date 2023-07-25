Дуэйн Джонсон поддержал забастовку актеров рекордной суммой

Дуэйн Джонсон сделал рекордное пожертвование в фонд помощи Гильдии актеров США (SAG-AFTRA). Об этом сообщил президент организации Кортни Б. Вэнс в новом интервью для Variety:

Это настоящий праздник. Он сделал щедрый жест таким образом, чтобы все остальные почувствовали острую необходимость совершить подобный поступок. Он заявил: «В это тяжелое время я стою рядом с вами. Я никуда не уйди и буду делать все, что от меня потребуется». Он посылает сигнал, что другим надо сделать то же самое.

Вэнс отметил, что точный размер пожертвования Джонсона держится в секрете. В настоящее время SAG-AFTRA проводит масштабную забастовку против несправедливых условий труда, навязанных голливудскими студиями. Из-за этого тысячи американских актеров были вынуждены отказаться от работы и выйти на пикеты, положившись на финансовую поддержку со стороны профсоюза. По словам исполнительного директора SAG-AFTRA Сид Уилсон, в настоящее время Гильдия продолжает свою деятельность только благодаря пожертвованиям неравнодушных людей:

Мы полагаемся на пожертвования и гранты. Нам очень повезло, что мы собрали достаточно денег, чтобы покрыть все наши программы. Во времена кризиса, вынуждающего нас тратить миллионы долларов на финансовую помощь, нам как никогда нужны наши выдающиеся звезды, которые могут позволить себе пожертвовать такие деньги и тем самым помочь другим.

Ранее Вэнс, Уилсон и их коллеги разослали письма 2700 самым высокооплачиваемым актерам профсоюза, в которых попросили их поддержать SAG-AFTRA, остро нуждающуюся в средствах для продолжения акции протеста. Судя по всему, именно это сообщение вдохновило Джонсона сделать щедрое пожертвование.