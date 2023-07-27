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Киноафиша Новости Документальный сериал о судебном разбирательстве Деппа и Херд выйдет 16 августа

Документальный сериал о судебном разбирательстве Деппа и Херд выйдет 16 августа

27 июля 2023 13:46
Документальный сериал о судебном разбирательстве Деппа и Херд выйдет 16 августа

Сервис Netflix обнародовал первый трейлер.

Скандальный судебный процесс Джонни Деппа и Эмбер Херд не дает покоя западным кинематографистам. В прошлом году уже был оперативно снят телефильм о звездной паре, а теперь заглянуть за кулисы разбирательства попытался потоковый сервис Netflix. Накануне стример обнародовал трейлер трехсерийного документального мини-сериала «Депп против Херд», в котором освещается не только само нашумевшее дело о клевете, но и то, что творилось вокруг него благодаря СМИ и соцсетям. В представленном ролике оглашена официальная дата премьеры — релиз всех эпизодов шоу состоится в онлайн-кинотеатре уже 16 августа.

В представленном проекте различные стороны будут обсуждать звездный скандал, а также повышенный интерес к данной истории и влиянии массмедиа на общественное мнение. Именно Депп был инициатором открытого суда с камерами, что, в конечном счете, сыграло ему на руку. Двухмесячные слушания транслировались в сети и стали культурным феноменом, породив множество разнообразных мемов. По итогу разбирательств, присаженные признали, что Херд оклеветала своего экс-супруга в пошатнувшей его карьеру статье Washington Post 2018 года. Суд постановил ее выплатить Деппу компенсацию в размере $15 млн, но потом обе стороны подали апелляцию, однако по итогу они все-таки урегулировали все самостоятельно.

Актеры уже вернулись к работе. Депп недавно сыграл во французской исторической мелодраме «Жанна Дюбарри», а Херд успела отметиться в инди-триллере «В огне». Также в промежутке с судом она снялась в масштабном блокбастере DC «Аквамен и потерянное царство».

Александр Цикалов
Александр Цикалов
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