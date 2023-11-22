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Киноафиша Новости Дети расследуют мистические происшествия в отрывке из хоррора «Бугимен. Начало легенды»

Дети расследуют мистические происшествия в отрывке из хоррора «Бугимен. Начало легенды»

22 ноября 2023 10:25
Дети расследуют мистические происшествия в отрывке из хоррора «Бугимен. Начало легенды»

По атмосфере фильм сравнивают с «Очень странными делами».

Прокатная компания «Наше кино» показала фрагмент из испанского приключенческого хоррора «Бугимен. Начало легенды», который появится в российском прокате уже 23 ноября.

В представленном ролике группа детей пытается разобраться в мистических событиях, связанных с мрачным заброшенным домом на холме. Очевидно, юные герои стали свидетелями каких-то странных и устрашающих происшествий, в которых фигурирует монстр, известный как Бугимен. Дети пытаются передать полицейским флешку с какими-то материалами о Бугимене, но правоохранители не воспринимают это как нечто серьезное. Тогда одна из девочек решает лично отправиться в зловещий дом, чтобы прояснить ситуацию.

Действие фильма разворачивается в провинциальном городке, куда переезжают мать и ее трое детей. Вскоре ребята узнают, что в этих местах на протяжении последних месяцев регулярно пропадают дети.

«Бугимен. Начало» сочетает в себе атмосферу произведений Стивена Кинга и испанскую городскую легенду. Некогда в провинции Альмерия больной туберкулезом мужчина уверовал, что ему удастся излечиться, если он будет пить кровь маленьких детей. Со временем эта история превратилась в миф о Бугимене.

Фото: «Наше кино»
Елена Королева
Елена Королева
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