Чему стоить поучиться у главных героинь «Великолепного века»

Сериал «Великолепный век» вызывает споры даже спустя 7 лет после завершения. Одни считают его «“Игрой престолов” по-турецки», другие — учебником по истории и интриге, а третьи, наоборот, концентрируются на ляпах. Мы же решили обратить внимание на полезные и вечно актуальные уроки, которые преподали невероятные женские персонажи этого проекта.

Хюррем

Не стоит отчаиваться даже в самые темные времена, мы можем сами писать историю своей жизни.

По сюжету сериала, юная девушка славянского происхождения Александра была продана в рабство, а всю семью жестоко убили прямо на ее глазах. Александре казалось, что ее жизнь окончена тоже и единственный выход — это отправиться на тот свет вслед за родными. Когда ее приводят в Османский дворец, она ведет себя неразумно, привлекая внимание матери султана и обещая, что не станет рабыней. Но вскоре девушка решает, что может очаровать султана и подняться так высоко, как не удавалось еще ни одной наложнице. В первую очередь она привлекает внимание Сулеймана способностью его развеселить, за что вскоре получает имя Хюррем («та, что приносит радость»).

Действуя мудро и хитро, она убеждает Сулеймана посвятить ее в ислам, что приблизит ее к браку. Хюррем выбирается из всех передряг, что устраивают ей враги, и сама в долгу перед ними не остается. Разумеется, ее поведение нельзя назвать образцовым, уж слишком много людей она погубила в «Великолепном веке». Но в конце концов она стала первой рабыней, которая женила на себе султана. Специально для нее было введено понятие «хасеки», то есть фаворитка среди остальных супруг. Также она стала первой представительницей «Женского Султаната».

Я буду падать, падать и падать... Но когда я встану — упадут все.

Махидевран

Нельзя сводить смысл своего существования к мужчинам.

Махидевран считалась одной из самых красивых женщин Османской империи, да еще и происходила из знатной семьи. Череда событий привела к тому, что в какой-то момент она стала главной супругой султана и матерью будущего наследника. Но когда появилась Хюррем, все в корне поменялось. Раньше Махидевран ничего не приходилось делать, чтобы выделяться среди остальных жен, а из-за Хюррем весь ее благоустроенный мир рухнул, и она начала вести себя неразумно.

Попытки убить Хюррем и вернуть расположение Сулеймана лишь усугубили ее положение. Но она не долго страдала по утраченной любви и вскоре полностью переключилась на сына. Ее новой маниакальной задачей становится посадить Мустафу на трон, а когда ей предоставляется шанс показать себя как Валиде, она попросту не справляется. Всю жизнь бегая вокруг мужчин, она в конце концов перестала что-либо представлять собой как личность. Махидевран умерла в нищете и одиночестве, хотя у нее были все данные, чтобы стать такой же правительницей, как и Хюррем.

Самое тяжкое наказание для твоего врага — получить прощение. И он окажется перед лицом своей совести.

Хатидже

В любовь мало верить, ее нужно беречь.

В отличие от Хюррем, эта героиня сразу родилась в монаршей семье. Совсем другие условия воспитания сделали из нее мечтательную и слабую девушку, которая очень предана семье и верит в настоящую любовь, как диснеевская принцесса. Именно эта всепоглощающая вера помогла ей выйти замуж за неподходящего по статусу мужчину, которого она полюбила. Хатидже также была добра к Хюррем, в отличие от своей матери, и в целом являлась довольно положительным персонажем, пока ей это ничего не стоило.

Но как только она попала в круговорот дворцовых интриг, не имея для этого достаточно сил и опыта, все изменилось в печальную сторону. Добившись от брата Сулеймана благословения, она недолго смогла наслаждаться счастливым браком с любимым Ибрагимом. Ее ревность, истерики, тревожность и привычка принижать мужа как раба развалили этот брак. Череда трагедий и попытки суицида Хатидже привели к тому, что ее муж искренне полюбил другую женщину. А после казни Ибрагима психологически нестабильная Хатидже поставила под удар и отношения с родным братом.

Я захлебнулась в слезах собственной любви, и никакое сердце уже не станет мне пристанищем.

Айше Хафса

Детям можно давать мудрые советы, но нельзя пытаться управлять их жизнью.

Согласно историческим данным, Айше внесла огромный вклад, занимаясь возведением мечетей, школ и больниц. В Турции по сей день говорят о ней как о уважаемой и всеми любимой величественной женщине, которая активно занималась благотворительностью. Величественности не отнять и у сериальной версии Айше, но вся ее деятельность в основном свелась к управлению гаремом и помощи своим детям.

Она была мудрой женщиной, которая умела и любила наводить порядок везде. Эта способность обернулась против нее, когда ее забота о детях сменилась контролем над их жизнью. Продолжительная война с Хюррем и бесконечные переживания о Сулеймане и Хатидже привели к инсульту и скорой смерти.

Красота недолговечна. Я повидала много красавиц и, поверь мне, их судьбе никто не позавидует.

Нурбану

Если найти себе хорошего наставника, то можно пройти путь к своей цели намного быстрее.

Сессилия, совсем как Александра когда-то, не хотела мириться с судьбой рабыни. Оказавшись во дворце Топкапы, она взмолила Хюррем Султан о свободе. Но та, как Айше когда-то, лишь предложила смириться с новой реальностью, в которой девушка стала собственностью султана. При этом Хюррем увидела в Сессилии молодую себя и, дав ей имя Нурбану (излучающая свет) взяла ее под свою опеку.

Нурбану в свою очередь выбрала править этим миром, а не быть его жертвой. Красивая девушка итальянского происхождения влюбила в себя Селима II, повлияла на его восхождение на трон и продолжительное время являлась его единственной фавориткой. Нурбану получила титулы хасеки и валиде, она родила султану четверых детей.

На троне сидит мужчина, а управляет женщина.

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