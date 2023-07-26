Брайан Крэнстон произнес пламенную речь в адрес главы Disney

Брайан Крэнстон ответил на заявления главы компании Disney Роберта Айгера, назвавшего требования бастующей Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) «нереалистичными» и «очень тревожными». Выступая на недавнем пикете профсоюза в Нью-Йорке, исполнитель сказал, что он и его коллеги ни за что не поступятся своим достоинством перед голливудскими студиями:

У нас есть несколько слов для мистера Айгера. Сэр, я знаю, что вы смотрите на мир со своей точки зрения. Мы не ожидаем, что вы поймете нас. Но мы просим вас выслушать нас, и, кроме того, прислушаться к нам: мы не позволим, чтобы наши рабочие места достались искусственному интеллекту. Мы не позволим вам отнять у нас право на труд и достойный заработок. И, наконец, самое главное — мы не позволим вам отнять у нас достоинство! Мы — профсоюз до самого конца!

Одним из главных требований SAG-AFTRA является жесткое ограничение использования искусственного интеллекта в киноиндустрии. Ранее Крэнстон призвал студии создать рабочие условия, соответствующие реалиям 21-го века:

Наша отрасль меняется экспоненциально. Мы не придерживаемся той же бизнес-модели, что и десять лет назад. Даже студии признают, что экономическая реальность сильно изменилась, но все равно продолжают держаться за устаревшую систему! Они хотят, чтобы мы застряли в прошлом. Мы не можем и не будем этого делать.

Помимо Крэнстона, нью-йоркский пикет посетили Стив Бушеми, Майкл Шеннон, Брендан Фрейзер, Джессика Честейн и другие звезды.