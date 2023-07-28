Братья Гловер напишут сценарий сериала про Лэндо Калриссиана из «Звездных войн»

Сериал Disney+ о похождениях молодого Лэндо Калриссиана был официально анонсирован почти три года назад, однако с того момента никакого продвижения вперед не наблюдалось. Накануне авторитетный голливудский инсайдер Джефф Снайдер выяснил новую важную деталь. На своем портале Above the Line он написал, что теперь креативными кураторами многосерийного спин-оффа блокбастера «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» выступают исполнитель титульной роли Дональд Гловер и его брат Стивен Гловер, с которым он вместе создал обожаемую критиками «Атланту». Творческий дуэт напишет сценарий «Лэндо» и будет продюсировать его вместе с главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Стивен и Дональд

Когда проект был только объявлен, на должности шоураннера значился Джастин Симиен — режиссер инди-хитов «Дорогие белые» и «Мои волосы хотят убивать». Из-за занятости Гловера производство ответвления на какой-то период сильно забуксовало, поэтому Симиен решил сосредоточиться на масштабной семейной страшилке «Особняк с привидениями», которая стартует в зарубежном прокате как раз сегодня. В данной истории есть деликатный момент. В недавнем интервью The Hollywood Reporter у него поинтересовались нынешним статусом шоу, на что Симиен ответил лишь общими фразами о своей неосведомленности и отшутился, утверждая, что он все еще связан с постановкой. Инсайдер же уверенно заявил, что Симиен полноценно выпал из обоймы сериала еще летом прошлого года, чтобы сосредоточиться на своем фильме по мотивам аттракциона из Диснейленда. Примерно тогда продюсеры и обратились к братьям Гловерам. Уточняется, что контракт с кинематографистами был втайне заключен за несколько месяцев до начала забастовки Гильдии сценаристов, поэтому какая-то работа по сюжету уже была проведена, но как только начались пикеты, разработка по очевидной причине вновь прервалась.

Учитывая нынешнюю обстановку в киноиндустрии, называть приблизительные сроки релиза грядущей приключенческой драмы по вселенной «Звездных войн журналисты пока не берутся.