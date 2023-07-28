Аниме «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки откроет 48-й кинофестиваль в Торонто

Будущий 48-й международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) откроется показом мультфильма Хаяо Миядзаки и студии Ghibli «Как поживаете?». Об этом сообщил директор смотра Кэмерон Бейли в своем новом заявлении:

Для нас большая честь открывать 48-й Международный кинофестиваль в Торонто показом работы одного из величайших художников в истории мультипликации. Новый фильм Хаяо Миядзаки, уже признанный шедевром в Японии, начинается как простая история потери и любви, но постепенно превращается в ошеломляюще буйство воображения. Я с нетерпением жду, когда наши зрители сами откроют для себя тайны этой картины, но уже сейчас могу обещать им уникальный и преображающий опыт.

Примечательно, что ранее TIFF уже выступал площадкой показа нескольких проектов Ghibli, таких как «Унесенные призраками» и «Красная черепаха», но еще никогда лента студии не становилась фильмом открытия фестиваля.

Постер «Как поживаете?»

«Как поживаете?» повествует о мальчике Махито Маки, потерявшем мать во время бомбардировок Токио. Однажды герой встречает говорящую серую цаплю, которая обещает, что поможет ему встретиться с матерью, если они вместе отправляется к таинственной заброшенной башне.

48-й международный кинофестиваль в Торонто пройдет с 7 по 17 сентября. «Как поживаете?» выйдет в официальный российский прокат, но точная дата премьеры пока неизвестна.