5 фактов о Гае Ричи, которые доказывают, что он так же крут, как герои его фильмов 

Потомок короля и хулиган одновременно

В 2009 году в интернете была опубликована перепись, проведенная еще в 1911-м. Согласно этим данным, корни Гая Ричи уходят к королю Эдуарду I Длинноногому. Он также является праправнуком знаменитого генерал-майора Эдварда Маклафлина. Несмотря на благородное происхождение, Ричи с юношеских лет отличался хулиганским характером. Из-за дислексии (особенность восприятия информации, из-за которой ребенку сложно научиться читать и писать) он оказался в специализированной школе, из которой был отчислен в 15 лет. Тогда он решил, что раз не может учиться по книгам, то будет делать это по фильмам.

Несмотря на киноманство, в киношколе он также учиться не захотел. Вместо теории Гай взялся за практику и устроился работать на съемочных площадках, затем стал снимать рекламные ролики и видеоклипы. Параллельно он писал собственный сценарий, огромное количество грамматических ошибок в котором не помешали ему найти инвесторов и привлечь знаменитостей к помощи в реализации дебюта «Карты, деньги, два ствола». Да и среди хобби у Ричи отнюдь на чаепитие: британский режиссер — настоящий фанат бокса и карате.

Гай Ричи на премьере «Шерлока Холмса»

Обладатель весьма нескучной фильмографии

После выхода фильма «Карты, деньги, два ствола» Брэд Питт сам позвонил Гаю и пообещал сняться в любом из его следующих фильмов. Так появился «Большой куш», похожий на предыдущий фильм Гая, а затем еще несколько. Со временем криминальные комедии разбавили ромком «Унесенные», детектив про Шерлока Холмса, историческая драма про короля Артура, высокобюджетный блокбастер, шпионский ретродетектив и даже диснеевская сказка.

Наконец, в 2022 году Ричи взялся за новый для себя жанр, окончательно закрепив за собой славу разнопланового режиссера. В 2023-м вышел первый для него фильм на военную тематику, который на Rotten Tomatoes на данный момент считается и вовсе лучшим в карьере постановщика. Прямо сейчас он занят совершенно другим по тональности фильмом на эту же тему «Министерство неджентльменской войны». В то же время он работает над первым в своей карьере сериалом, связанным с его «Джентльменами».

Джейсон Стейтем и Гай Ричи на съемках фильма «Гнев человеческий»

Создатель узнаваемого стиля

Достичь столького и при этом не переставать удивлять зрителей — это большая редкость. Ричи входит в весьма короткий список режиссеров, которых с ходу назовет любой человек, даже далекий от кинематографа. И даже в этом элитном клубе постановщик умудряется выделиться. При всем разнообразии жанров в его фильмографии в каждую картину он привносит свой уникальный авторский стиль, поэтому неважно, снимает ли он военную историю или ремейк мультфильма, — все одинаково будут драйвовым и дерзким зрелищем.

Благодаря опыту работы с музыкальными клипами режиссер освоил «клиповый монтаж» и всегда помнит о важности музыки в любой истории. Помимо этого, он мастер извилистых нелинейных сюжетов, которые захватывают на протяжении всей картины и поражают своей развязкой. Его персонажи становятся нарицательными, а их остроумные диалоги хочется разобрать на цитаты. И, видимо, все-таки сказывается монархическая кровь, потому что Ричи мастер рассыпать британские атрибуты в своих картинах. Костюмы-тройки, дорогостоящие часы, безупречные манеры даже у гангстеров — так снимает только Гай.

Джуд Лоу, Гай Ричи и Чарли Ханнэм на съемках «Меча короля Артура»

Disney доверил ему два ремейка своих хитов

Многие считают, что Ричи совершил ошибку, сняв игровой ремейк «Аладдина». Давайте будем честными: затея Disney переснимать свои хиты — вот главная ошибка. Но жадность «мышиного дома» можно обсуждать сколько угодно, а конвейер свою работу не прекратит. Гай просто решил к нему присоединиться и внести свою лепту, чтобы картина не вышла точной копией мультфильма. Так, «Аладдин» вышел драйвовым, музыкальным, ярким и, в отличие от «Золушки», привносящим хоть что-то новое в очень старую историю.

После коммерческого успеха студия подписала контракт с Ричи на сиквел «Аладдина», а спустя какое-то время предложила ему снять ремейк «Геркулеса». Британский постановщик вместе с братьями Руссо (известны по фильмам Marvel) уже вовсю работают над историей о сыне Зевса. А судя по их словам, что они вдохновляются TikTok, нас точно ждет свежая и поразительная интерпретация «Геркулеса».

Гай Ричи с женой Джеки Эйнсли на премьере «Аладдина»

Обладатель собственной пивоварни

Как истинный англичанин, Ричи всегда был поклонником эля, который мечтал однажды и сам варить пиво. Несколько лет назад он исполнил заветное желание и основал в своем поместье в Уилтшире пивоварню под названием Gritchie Brewing Company. В своих напитках Гай использует английский хмель, собственный источник воды и даже ячмень выращивает сам на ферме Эшгрув. Однако для режиссера это пока все еще хобби, и счастливыми дегустаторами являются посетители нескольких пабов, в том числе и лондонского Lore of the Land, который принадлежит Ричи и Дэвиду Бэкхему.

Первый сваренный эль в своем ассортименте Гай увековечил с помощью фильма «Джентльмены». В самом начале можно заметить, как бармен, выполняя заказ Пирсона, берется за речку пивного крана, на которой красуется надпись Gritchie Brewing Company. Знатоки в интернете уже успели заметить, что в стакан льется густой светло-каштановый English Pale Ale со вкусом карамели, меда и апельсинового мармелада, который Ричи стал варить в первую очередь.