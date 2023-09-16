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5 фактов о Гае Ричи, которые доказывают, что он так же крут, как герои его фильмов 

16 сентября 2023 12:07
5 фактов о Гае Ричи, которые доказывают, что он так же крут, как герои его фильмов

10 сентября известному британскому постановщику исполнилось 55 лет.

Потомок короля и хулиган одновременно

В 2009 году в интернете была опубликована перепись, проведенная еще в 1911-м. Согласно этим данным, корни Гая Ричи уходят к королю Эдуарду I Длинноногому. Он также является праправнуком знаменитого генерал-майора Эдварда Маклафлина. Несмотря на благородное происхождение, Ричи с юношеских лет отличался хулиганским характером. Из-за дислексии (особенность восприятия информации, из-за которой ребенку сложно научиться читать и писать) он оказался в специализированной школе, из которой был отчислен в 15 лет. Тогда он решил, что раз не может учиться по книгам, то будет делать это по фильмам.

Несмотря на киноманство, в киношколе он также учиться не захотел. Вместо теории Гай взялся за практику и устроился работать на съемочных площадках, затем стал снимать рекламные ролики и видеоклипы. Параллельно он писал собственный сценарий, огромное количество грамматических ошибок в котором не помешали ему найти инвесторов и привлечь знаменитостей к помощи в реализации дебюта «Карты, деньги, два ствола». Да и среди хобби у Ричи отнюдь на чаепитие: британский режиссер — настоящий фанат бокса и карате.

5 фактов о Гае Ричи, которые доказывают, что он так же крут, как герои его фильмов
Гай Ричи на премьере «Шерлока Холмса»

Обладатель весьма нескучной фильмографии

После выхода фильма «Карты, деньги, два ствола» Брэд Питт сам позвонил Гаю и пообещал сняться в любом из его следующих фильмов. Так появился «Большой куш», похожий на предыдущий фильм Гая, а затем еще несколько. Со временем криминальные комедии разбавили ромком «Унесенные», детектив про Шерлока Холмса, историческая драма про короля Артура, высокобюджетный блокбастер, шпионский ретродетектив и даже диснеевская сказка.

Наконец, в 2022 году Ричи взялся за новый для себя жанр, окончательно закрепив за собой славу разнопланового режиссера. В 2023-м вышел первый для него фильм на военную тематику, который на Rotten Tomatoes на данный момент считается и вовсе лучшим в карьере постановщика. Прямо сейчас он занят совершенно другим по тональности фильмом на эту же тему «Министерство неджентльменской войны». В то же время он работает над первым в своей карьере сериалом, связанным с его «Джентльменами».

5 фактов о Гае Ричи, которые доказывают, что он так же крут, как герои его фильмов
Джейсон Стейтем и Гай Ричи на съемках фильма «Гнев человеческий»

Создатель узнаваемого стиля

Достичь столького и при этом не переставать удивлять зрителей — это большая редкость. Ричи входит в весьма короткий список режиссеров, которых с ходу назовет любой человек, даже далекий от кинематографа. И даже в этом элитном клубе постановщик умудряется выделиться. При всем разнообразии жанров в его фильмографии в каждую картину он привносит свой уникальный авторский стиль, поэтому неважно, снимает ли он военную историю или ремейк мультфильма, — все одинаково будут драйвовым и дерзким зрелищем.

Благодаря опыту работы с музыкальными клипами режиссер освоил «клиповый монтаж» и всегда помнит о важности музыки в любой истории. Помимо этого, он мастер извилистых нелинейных сюжетов, которые захватывают на протяжении всей картины и поражают своей развязкой. Его персонажи становятся нарицательными, а их остроумные диалоги хочется разобрать на цитаты. И, видимо, все-таки сказывается монархическая кровь, потому что Ричи мастер рассыпать британские атрибуты в своих картинах. Костюмы-тройки, дорогостоящие часы, безупречные манеры даже у гангстеров — так снимает только Гай.

5 фактов о Гае Ричи, которые доказывают, что он так же крут, как герои его фильмов
Джуд Лоу, Гай Ричи и Чарли Ханнэм на съемках «Меча короля Артура»

Disney доверил ему два ремейка своих хитов

Многие считают, что Ричи совершил ошибку, сняв игровой ремейк «Аладдина». Давайте будем честными: затея Disney переснимать свои хиты — вот главная ошибка. Но жадность «мышиного дома» можно обсуждать сколько угодно, а конвейер свою работу не прекратит. Гай просто решил к нему присоединиться и внести свою лепту, чтобы картина не вышла точной копией мультфильма. Так, «Аладдин» вышел драйвовым, музыкальным, ярким и, в отличие от «Золушки», привносящим хоть что-то новое в очень старую историю.

После коммерческого успеха студия подписала контракт с Ричи на сиквел «Аладдина», а спустя какое-то время предложила ему снять ремейк «Геркулеса». Британский постановщик вместе с братьями Руссо (известны по фильмам Marvel) уже вовсю работают над историей о сыне Зевса. А судя по их словам, что они вдохновляются TikTok, нас точно ждет свежая и поразительная интерпретация «Геркулеса».

5 фактов о Гае Ричи, которые доказывают, что он так же крут, как герои его фильмов
Гай Ричи с женой Джеки Эйнсли на премьере «Аладдина»

Обладатель собственной пивоварни

Как истинный англичанин, Ричи всегда был поклонником эля, который мечтал однажды и сам варить пиво. Несколько лет назад он исполнил заветное желание и основал в своем поместье в Уилтшире пивоварню под названием Gritchie Brewing Company. В своих напитках Гай использует английский хмель, собственный источник воды и даже ячмень выращивает сам на ферме Эшгрув. Однако для режиссера это пока все еще хобби, и счастливыми дегустаторами являются посетители нескольких пабов, в том числе и лондонского Lore of the Land, который принадлежит Ричи и Дэвиду Бэкхему.

Первый сваренный эль в своем ассортименте Гай увековечил с помощью фильма «Джентльмены». В самом начале можно заметить, как бармен, выполняя заказ Пирсона, берется за речку пивного крана, на которой красуется надпись Gritchie Brewing Company. Знатоки в интернете уже успели заметить, что в стакан льется густой светло-каштановый English Pale Ale со вкусом карамели, меда и апельсинового мармелада, который Ричи стал варить в первую очередь.

5 фактов о Гае Ричи, которые доказывают, что он так же крут, как герои его фильмов
Кадр из фильма «Джентльмены»

Виктория Аморина
Виктория Аморина
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