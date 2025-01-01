Полнокупольные программы для всей семьи в Волгоградском планетарии

«Динозавры. История выживших»

Как многие дети, Селеста очарована динозаврами. Однажды, готовясь к докладу об их вымирании, она встречает волшебное и мудрое существо по имени Лунч. Он задает ей загадочный вопрос: а что, если среди нас всё еще есть динозавры?

Вместе они отправляются в захватывающее приключение сквозь время, чтобы увидеть Землю такой, какой она была в далеком прошлом. Селеста и Лунч узнают, как сильно изменились динозавры за миллионы лет, превращаясь в супер-хищников и гигантских существ. Они наблюдают за этими удивительными созданиями вплоть до катаклизма, который стал причиной их массового вымирания.

Но в самый трагичный момент, когда кажется, что всё потеряно, Селеста находит ключ к секрету выживания динозавров. Эта программа не только развлекательно, но и познавательно, она погружает зрителей в мир древних рептилий и помогает понять важность сохранения природы.

«Белочки в поисках идеальной планеты»

Две юные белочки мечтают попасть на планету, где растут большие-пребольшие орехи. Они упорно пытаются покорить небо, а в этом им помогает умный филин по имени Леон. Он помогает бельчатам понять, где же искать идеальную планету с самыми лучшими орехами во вселенной.

Так зачем же просто мечтать, если можно отправиться в космос? Эта полнокупольная программа станет настоящим праздником для всей семьи, сочетая в себе элементы приключения, фантазии и дружбы.