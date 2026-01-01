|Title
|Artist
|Time
|1
|Woke Main Title Theme
|Stanley Clarke
|0:10
|2
|Keef Knight
|Haim Mazar, Paul Ottinger
|0:38
|3
|White Confession
|Haim Mazar
|0:57
|4
|Hype
|Haim Mazar, Paul Ottinger
|1:02
|5
|Talking Marker
|Haim Mazar, Paul Ottinger
|0:59
|6
|Bad Press
|Haim Mazar
|1:11
|7
|Self Sabotage
|Haim Mazar
|0:56
|8
|Mr. Jackson
|Haim Mazar
|0:46
|9
|African Queen
|Haim Mazar
|0:33
|10
|Sneaker Sniffer
|Haim Mazar, Paul Ottinger
|0:46
|11
|5G
|Haim Mazar / Haim Mazar, Paul Ottinger
|1:07
|12
|The Ballad of Keef Knight
|Haim Mazar
|1:25
|13
|Gunther
|Haim Mazar, Paul Ottinger
|0:33
|14
|Dr. Sock
|Haim Mazar, Paul Ottinger
|1:05
|15
|Detective Clovis
|Haim Mazar, Paul Ottinger
|1:11
|16
|Keef Live Crew
|Haim Mazar, Paul Ottinger
|1:33
|17
|Laura
|Haim Mazar, Paul Ottinger
|0:44
|18
|Talking Bottles
|Haim Mazar
|1:01
|19
|Stairwell Zen
|Haim Mazar
|1:30
|20
|Sandeep
|Haim Mazar, Paul Ottinger
|0:36
|21
|Slappin' Skins
|Haim Mazar, Paul Ottinger
|0:41
|22
|Darque Noir
|Haim Mazar, Paul Ottinger
|0:54
|23
|Talking Trash Can
|Haim Mazar, Paul Ottinger
|0:55
|24
|Wokesperson
|Haim Mazar
|1:27
|25
|The Protest
|Haim Mazar, Paul Ottinger
|0:26
|26
|Artivist
|Haim Mazar, Paul Ottinger
|0:44
|27
|Revolutionary Suicide
|Haim Mazar, Paul Ottinger
|0:44
|28
|No Tablet Left Behind
|Haim Mazar
|0:45