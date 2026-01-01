|Title
|Artist
|Time
|1
|Main Title Theme - Westworld
|Ramin Djawadi
|1:41
|2
|Sweetwater
|Ramin Djawadi
|2:53
|3
|Black Hole Sun
|Ramin Djawadi
|2:29
|4
|Paint It, Black
|Ramin Djawadi / Mick Jagger
|5:44
|5
|This World
|Ramin Djawadi
|2:29
|6
|Online
|Ramin Djawadi
|4:19
|7
|No Surprises
|Ramin Djawadi / Thom Yorke
|4:02
|8
|Dr. Ford
|Ramin Djawadi
|5:30
|9
|A Forest
|Ramin Djawadi / Simon Gallup
|2:49
|10
|Reveries
|Ramin Djawadi
|3:00
|11
|Nitro Heist
|Ramin Djawadi
|3:32
|12
|Motion Picture Soundtrack
|Vitamin String Quartet / Thom Yorke
|2:42
|13
|Freeze All Motor Functions
|Ramin Djawadi
|3:04
|14
|Pariah
|Ramin Djawadi
|3:09
|15
|Fake Plastic Trees
|Ramin Djawadi / Thom Yorke
|2:14
|16
|Mib
|Ramin Djawadi
|3:06
|17
|The Maze
|Ramin Djawadi
|4:05
|18
|House of the Rising Sun
|Ramin Djawadi / Alan Price
|1:25
|19
|Trompe l'oeil
|Ramin Djawadi
|5:04
|20
|What Does This Mean
|Ramin Djawadi
|3:04
|21
|Something I Can Never Have
|Vitamin String Quartet / Trent Reznor
|5:56
|22
|White Hats
|Ramin Djawadi
|2:28
|23
|Back to Black
|Ramin Djawadi / Mark Ronson
|1:58
|24
|No One's Controlling Me
|Ramin Djawadi
|2:00
|25
|Memories
|Ramin Djawadi
|3:45
|26
|No Surprises (Stride Piano)
|Ramin Djawadi / Thom Yorke
|2:37
|27
|Violent Delights
|Ramin Djawadi
|4:59
|28
|Someday
|Ramin Djawadi
|3:40
|29
|Sweetwater Stride
|Ramin Djawadi
|0:42
|30
|Do They Dream
|Ramin Djawadi
|1:49
|31
|The Stray
|Ramin Djawadi
|2:18
|32
|Bicameral Mind
|Ramin Djawadi
|4:26
|33
|Exit Music (For a Film)
|Ramin Djawadi / Thom Yorke
|4:27
|34
|Reverie
|Ramin Djawadi
|1:42