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Kinoafisha TV Shows Westworld Soundtrack

Soundtrack from "Westworld"

Music from "Westworld" All info
Westworld: Season 1 (Music from the HBO Series)
Westworld: Season 1 (Music from the HBO Series) 34 tracks. Ramin Djawadi, Vitamin String Quartet
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Westworld: Season 2 (Music from the HBO Series)
Westworld: Season 2 (Music from the HBO Series) 29 tracks. Ramin Djawadi
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Westworld: Season 3 (Music from The HBO Series)
Westworld: Season 3 (Music from The HBO Series) 29 tracks. Ramin Djawadi
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Title Artist Time
1 Main Title Theme - Westworld Ramin Djawadi 1:41
2 Sweetwater Ramin Djawadi 2:53
3 Black Hole Sun Ramin Djawadi 2:29
4 Paint It, Black Ramin Djawadi / Mick Jagger 5:44
5 This World Ramin Djawadi 2:29
6 Online Ramin Djawadi 4:19
7 No Surprises Ramin Djawadi / Thom Yorke 4:02
8 Dr. Ford Ramin Djawadi 5:30
9 A Forest Ramin Djawadi / Simon Gallup 2:49
10 Reveries Ramin Djawadi 3:00
11 Nitro Heist Ramin Djawadi 3:32
12 Motion Picture Soundtrack Vitamin String Quartet / Thom Yorke 2:42
13 Freeze All Motor Functions Ramin Djawadi 3:04
14 Pariah Ramin Djawadi 3:09
15 Fake Plastic Trees Ramin Djawadi / Thom Yorke 2:14
16 Mib Ramin Djawadi 3:06
17 The Maze Ramin Djawadi 4:05
18 House of the Rising Sun Ramin Djawadi / Alan Price 1:25
19 Trompe l'oeil Ramin Djawadi 5:04
20 What Does This Mean Ramin Djawadi 3:04
21 Something I Can Never Have Vitamin String Quartet / Trent Reznor 5:56
22 White Hats Ramin Djawadi 2:28
23 Back to Black Ramin Djawadi / Mark Ronson 1:58
24 No One's Controlling Me Ramin Djawadi 2:00
25 Memories Ramin Djawadi 3:45
26 No Surprises (Stride Piano) Ramin Djawadi / Thom Yorke 2:37
27 Violent Delights Ramin Djawadi 4:59
28 Someday Ramin Djawadi 3:40
29 Sweetwater Stride Ramin Djawadi 0:42
30 Do They Dream Ramin Djawadi 1:49
31 The Stray Ramin Djawadi 2:18
32 Bicameral Mind Ramin Djawadi 4:26
33 Exit Music (For a Film) Ramin Djawadi / Thom Yorke 4:27
34 Reverie Ramin Djawadi 1:42
Listen to songs from "Westworld" (2016) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Westworld" in different languages are free for listening online.
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