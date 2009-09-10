Menu
The Vampire Diaries
The Vampire Diaries

The Vampire Diaries All seasons

The Vampire Diaries 16+
Production year 2009
Country USA
Episode duration 45 minutes
TV channel The CW

Series rating

8.0
Rate 13 votes
7.7 IMDb
All seasons of "The Vampire Diaries"
The Vampire Diaries - Season 1 Season 1
22 episodes 10 September 2009 - 13 May 2010
 
The Vampire Diaries - Season 2 Season 2
22 episodes 9 September 2010 - 12 May 2011
 
The Vampire Diaries - Season 3 Season 3
22 episodes 15 September 2011 - 10 May 2012
 
The Vampire Diaries - Season 4 Season 4
23 episodes 11 October 2012 - 16 May 2013
 
The Vampire Diaries - Season 5 Season 5
22 episodes 3 October 2013 - 15 May 2014
 
The Vampire Diaries - Season 6 Season 6
22 episodes 2 October 2014 - 14 May 2015
 
The Vampire Diaries - Season 7 Season 7
22 episodes 8 October 2015 - 13 May 2016
 
The Vampire Diaries - Season 8 Season 8
16 episodes 21 October 2016 - 10 March 2017
 
