The Vampire Diaries All seasons
The Vampire Diaries
16+
Production year
2009
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
The CW
Series rating
8.0
7.7
IMDb
All seasons of "The Vampire Diaries"
Season 1
22 episodes
10 September 2009 - 13 May 2010
Season 2
22 episodes
9 September 2010 - 12 May 2011
Season 3
22 episodes
15 September 2011 - 10 May 2012
Season 4
23 episodes
11 October 2012 - 16 May 2013
Season 5
22 episodes
3 October 2013 - 15 May 2014
Season 6
22 episodes
2 October 2014 - 14 May 2015
Season 7
22 episodes
8 October 2015 - 13 May 2016
Season 8
16 episodes
21 October 2016 - 10 March 2017
