Kinoafisha TV Shows Supernatural Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Supernatural

  • Buntzen Lake, Anmore, British Columbia, Canada
  • New Westminster, British Columbia, Canada
  • Langley, British Columbia, Canada
  • Steveston, Richmond, British Columbia, Canada
  • Old Terminal Pub, New Westminster, British Columbia, Canada
  • Vancouver, British Columbia, Canada
  • Riverview Hospital, Coquitlam, British Columbia, Canada
  • Burnaby, British Columbia, Canada
  • Heritage Village Museum, Burnaby, British Columbia, Canada
  • South Terminal, Vancouver International Airport, Sea Island, Richmond, British Columbia, Canada
  • Richmond, British Columbia, Canada
  • Cleveland Dam, Capilano River Regional Park, North Vancouver, British Columbia, Canada
  • Clarkson Street, New Westminster, British Columbia, Canada
  • Burnaby Hospital, Burnaby, British Columbia, Canada

Iconic scenes & Locations

Studio
Canadian Motion Picture Park Studios - 8085 Glenwood Drive, Burnaby, British Columbia, Canada
Filming City
Maple Ridge, British Columbia, Canada
