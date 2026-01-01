Filming Locations: Supernatural
- Buntzen Lake, Anmore, British Columbia, Canada
- New Westminster, British Columbia, Canada
- Langley, British Columbia, Canada
- Steveston, Richmond, British Columbia, Canada
- Old Terminal Pub, New Westminster, British Columbia, Canada
- Vancouver, British Columbia, Canada
- Riverview Hospital, Coquitlam, British Columbia, Canada
- Burnaby, British Columbia, Canada
- Heritage Village Museum, Burnaby, British Columbia, Canada
- South Terminal, Vancouver International Airport, Sea Island, Richmond, British Columbia, Canada
- Richmond, British Columbia, Canada
- Cleveland Dam, Capilano River Regional Park, North Vancouver, British Columbia, Canada
- Clarkson Street, New Westminster, British Columbia, Canada
- Burnaby Hospital, Burnaby, British Columbia, Canada