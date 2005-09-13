Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
About
Supernatural All seasons
Supernatural
18+
Production year
2005
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
The CW
Series rating
8.6
12
votes
8.4
IMDb
All seasons of "Supernatural"
Season 1
22 episodes
13 September 2005 - 4 May 2006
Season 2
22 episodes
28 September 2006 - 17 May 2007
Season 3
16 episodes
4 October 2007 - 15 May 2008
Season 4
22 episodes
18 September 2008 - 14 May 2009
Season 5
22 episodes
10 September 2009 - 13 May 2010
Season 6
22 episodes
24 September 2010 - 20 May 2011
Season 7
23 episodes
23 September 2011 - 18 May 2012
Season 8
23 episodes
3 October 2012 - 15 May 2013
Season 9
23 episodes
8 October 2013 - 20 May 2014
Season 10
24 episodes
6 October 2014 - 20 May 2015
Season 11
23 episodes
7 October 2015 - 25 May 2016
Season 12
23 episodes
13 October 2016 - 18 May 2017
Season 13
23 episodes
12 October 2017 - 17 May 2018
Season 14
20 episodes
11 October 2018 - 25 April 2019
Season 15
20 episodes
10 October 2019 - 19 November 2020
