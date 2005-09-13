Menu
Supernatural 18+
Production year 2005
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel The CW

Series rating

8.6
Rate 12 votes
8.4 IMDb
All seasons of "Supernatural"
Supernatural - Season 1 Season 1
22 episodes 13 September 2005 - 4 May 2006
 
Supernatural - Season 2 Season 2
22 episodes 28 September 2006 - 17 May 2007
 
Supernatural - Season 3 Season 3
16 episodes 4 October 2007 - 15 May 2008
 
Supernatural - Season 4 Season 4
22 episodes 18 September 2008 - 14 May 2009
 
Supernatural - Season 5 Season 5
22 episodes 10 September 2009 - 13 May 2010
 
Supernatural - Season 6 Season 6
22 episodes 24 September 2010 - 20 May 2011
 
Supernatural - Season 7 Season 7
23 episodes 23 September 2011 - 18 May 2012
 
Supernatural - Season 8 Season 8
23 episodes 3 October 2012 - 15 May 2013
 
Supernatural - Season 9 Season 9
23 episodes 8 October 2013 - 20 May 2014
 
Supernatural - Season 10 Season 10
24 episodes 6 October 2014 - 20 May 2015
 
Supernatural - Season 11 Season 11
23 episodes 7 October 2015 - 25 May 2016
 
Supernatural - Season 12 Season 12
23 episodes 13 October 2016 - 18 May 2017
 
Supernatural - Season 13 Season 13
23 episodes 12 October 2017 - 17 May 2018
 
Supernatural - Season 14 Season 14
20 episodes 11 October 2018 - 25 April 2019
 
Supernatural - Season 15 Season 15
20 episodes 10 October 2019 - 19 November 2020
 
