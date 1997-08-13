Menu
South Park poster
South Park 18+
Production year 1997
Country USA
Episode duration 22 minutes
TV channel Comedy Central

Series rating

7.9
Rate 13 votes
8.7 IMDb
All seasons of "South Park"
South Park - Season 1 Season 1
13 episodes 13 August 1997 - 25 February 1998
 
South Park - Season 2 Season 2
18 episodes 1 April 1998 - 20 January 1999
 
South Park - Season 3 Season 3
17 episodes 7 April 1999 - 12 January 2000
 
South Park - Season 4 Season 4
17 episodes 5 April 2000 - 20 December 2000
 
South Park - Season 5 Season 5
14 episodes 20 June 2001 - 12 December 2001
 
South Park - Season 6 Season 6
17 episodes 6 March 2002 - 11 December 2002
 
South Park - Season 7 Season 7
15 episodes 19 March 2003 - 17 December 2003
 
South Park - Season 8 Season 8
14 episodes 17 March 2004 - 15 December 2004
 
South Park - Season 9 Season 9
14 episodes 9 March 2005 - 7 December 2005
 
South Park - Season 10 Season 10
14 episodes 22 March 2006 - 15 November 2006
 
South Park - Season 11 Season 11
14 episodes 7 March 2007 - 14 November 2007
 
South Park - Season 12 Season 12
14 episodes 12 March 2008 - 19 November 2008
 
South Park - Season 13 Season 13
14 episodes 11 March 2009 - 18 November 2009
 
South Park - Season 14 Season 14
14 episodes 17 March 2010 - 17 November 2010
 
South Park - Season 15 Season 15
14 episodes 27 April 2011 - 16 November 2011
 
South Park - Season 16 Season 16
14 episodes 14 March 2012 - 7 November 2012
 
South Park - Season 17 Season 17
10 episodes 25 September 2013 - 11 December 2013
 
South Park - Season 18 Season 18
10 episodes 24 September 2014 - 10 December 2014
 
South Park - Season 19 Season 19
10 episodes 16 September 2015 - 9 December 2015
 
South Park - Season 20 Season 20
10 episodes 14 September 2016 - 7 December 2016
 
South Park - Season 21 Season 21
10 episodes 13 September 2017 - 6 December 2017
 
South Park - Season 22 Season 22
10 episodes 26 September 2018 - 12 December 2018
 
South Park - Season 23 Season 23
10 episodes 25 September 2019 - 11 December 2019
 
South Park - Season 24 Season 24
3 episodes 11 December 2019 - 10 March 2021
 
South Park - Season 25 Season 25
6 episodes 2 February 2022 - 16 March 2022
 
South Park - Season 26 Season 26
6 episodes 8 February 2023 - 29 March 2023
 
South Park - Season 27 Season 27
10 episodes 23 July 2025 - 10 December 2025
 
