Season 1
13 episodes
13 August 1997 - 25 February 1998
Season 2
18 episodes
1 April 1998 - 20 January 1999
Season 3
17 episodes
7 April 1999 - 12 January 2000
Season 4
17 episodes
5 April 2000 - 20 December 2000
Season 5
14 episodes
20 June 2001 - 12 December 2001
Season 6
17 episodes
6 March 2002 - 11 December 2002
Season 7
15 episodes
19 March 2003 - 17 December 2003
Season 8
14 episodes
17 March 2004 - 15 December 2004
Season 9
14 episodes
9 March 2005 - 7 December 2005
Season 10
14 episodes
22 March 2006 - 15 November 2006
Season 11
14 episodes
7 March 2007 - 14 November 2007
Season 12
14 episodes
12 March 2008 - 19 November 2008
Season 13
14 episodes
11 March 2009 - 18 November 2009
Season 14
14 episodes
17 March 2010 - 17 November 2010
Season 15
14 episodes
27 April 2011 - 16 November 2011
Season 16
14 episodes
14 March 2012 - 7 November 2012
Season 17
10 episodes
25 September 2013 - 11 December 2013
Season 18
10 episodes
24 September 2014 - 10 December 2014
Season 19
10 episodes
16 September 2015 - 9 December 2015
Season 20
10 episodes
14 September 2016 - 7 December 2016
Season 21
10 episodes
13 September 2017 - 6 December 2017
Season 22
10 episodes
26 September 2018 - 12 December 2018
Season 23
10 episodes
25 September 2019 - 11 December 2019
Season 24
3 episodes
11 December 2019 - 10 March 2021
Season 25
6 episodes
2 February 2022 - 16 March 2022
Season 26
6 episodes
8 February 2023 - 29 March 2023
Season 27
10 episodes
23 July 2025 - 10 December 2025