South Park 1997, season 25

South Park 18+
Original title Season 25
Title Сезон 25
Season premiere 2 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes
"South Park" season 25 description

В 25 сезоне сериала «Южный парк» приключения жителей Южного парка во времена пандемии COVID-19 продолжаются. Вместе со всем остальным миром герои столкнулись с суровым вызовом в виде эпидемии коронавирусной инфекции. Им пришлось провести немало времени на карантине и смириться с тем, что теперь они вынуждены делать вакцину, ходить в медицинских масках и перчатках, а также соблюдать правила, связанные с социальной дистанцией. Напомним, в предыдущем сезоне подростки снова начала посещать занятия в школе, где пытались сделать прививку своему преподавателю. Кроме того, Стэн, Кайл, Эрик и Кенни хотят своими силами повлиять на будущее.

Series rating

8.3
8.7 IMDb

South Park List of episodes

TV series release schedule
Pajama Day
Season 25 Episode 1
2 February 2022
The Big Fix
Season 25 Episode 2
9 February 2022
City People
Season 25 Episode 3
16 February 2022
Back to the Cold War
Season 25 Episode 4
2 March 2022
Help, My Teenager Hates Me!
Season 25 Episode 5
9 March 2022
Credigree Weed St. Patrick's Day Special
Season 25 Episode 6
16 March 2022
