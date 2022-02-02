В 25 сезоне сериала «Южный парк» приключения жителей Южного парка во времена пандемии COVID-19 продолжаются. Вместе со всем остальным миром герои столкнулись с суровым вызовом в виде эпидемии коронавирусной инфекции. Им пришлось провести немало времени на карантине и смириться с тем, что теперь они вынуждены делать вакцину, ходить в медицинских масках и перчатках, а также соблюдать правила, связанные с социальной дистанцией. Напомним, в предыдущем сезоне подростки снова начала посещать занятия в школе, где пытались сделать прививку своему преподавателю. Кроме того, Стэн, Кайл, Эрик и Кенни хотят своими силами повлиять на будущее.