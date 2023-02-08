Menu
South Park 1997, season 26

South Park season 26 poster
Kinoafisha TV Shows South Park Seasons Season 26
South Park 18+
Original title Season 26
Title Сезон 26
Season premiere 8 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes
"South Park" season 26 description

В 26 сезоне сериала «Южный парк» продолжается история о жизни четырех подростков — Стэна Марша, Эрика Картмана, Кайла Брофловски и Кенни Маккормика — и их злоключениях в небольшом городке американского штата Колорадо. Четверка ходит в местную школу, а в свободное от учебы время помогает окружающим преодолевать новые трудности, с которыми они сталкиваются с завидной регулярностью. В то время как различные сверхъестественные события застигают горожан врасплох, четверке школьников удается справиться с ними непринужденно и хладнокровно, ведь они гораздо более современны, чем другие обитатели Южного парка.

Series rating

8.3
Rate 16 votes
8.7 IMDb

South Park List of episodes

Cupid Ye
Season 26 Episode 1
8 February 2023
The World-Wide Privacy Tour
Season 26 Episode 2
15 February 2023
Japanese Toilet
Season 26 Episode 3
1 March 2023
Deep Learning
Season 26 Episode 4
8 March 2023
DiKimble's Hot Dogs
Season 26 Episode 5
22 March 2023
Spring Break
Season 26 Episode 6
29 March 2023
