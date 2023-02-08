В 26 сезоне сериала «Южный парк» продолжается история о жизни четырех подростков — Стэна Марша, Эрика Картмана, Кайла Брофловски и Кенни Маккормика — и их злоключениях в небольшом городке американского штата Колорадо. Четверка ходит в местную школу, а в свободное от учебы время помогает окружающим преодолевать новые трудности, с которыми они сталкиваются с завидной регулярностью. В то время как различные сверхъестественные события застигают горожан врасплох, четверке школьников удается справиться с ними непринужденно и хладнокровно, ведь они гораздо более современны, чем другие обитатели Южного парка.