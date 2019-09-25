Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

South Park 1997, season 23

South Park season 23 poster
Kinoafisha TV Shows South Park Seasons Season 23
South Park 18+
Original title Season 23
Title Сезон 23
Season premiere 25 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 40 minutes
"South Park" season 23 description

В 23 сезоне сериала «Южный парк», который появился на экранах летом 2015 года, зрители увидели продолжение полюбившейся им истории, посвященной обитателям провинциального американского городка. В этом сезоне много внимания будет уделено Рэнди, которому придется не только налаживать бизнес, но и решать проблему с Шелли и ее интересом к марихуане. С Баттерсом случится увлекательная история в музее, Скотт проявит симпатию к новой ученице, а Картману придется столкнуться лицом к лицу со своей фобией.

Series rating

8.3
Rate 16 votes
8.7 IMDb

South Park List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Season 28
Season 29
Mexican Joker
Season 23 Episode 1
25 September 2019
Band in China
Season 23 Episode 2
2 October 2019
Shots!!!
Season 23 Episode 3
9 October 2019
Let Them Eat Goo
Season 23 Episode 4
16 October 2019
Tegridy Farms Halloween Special
Season 23 Episode 5
30 October 2019
Season Finale
Season 23 Episode 6
6 November 2019
Board Girls
Season 23 Episode 7
13 November 2019
Turd Burglars
Season 23 Episode 8
27 November 2019
Basic Cable
Season 23 Episode 9
4 December 2019
Christmas Snow
Season 23 Episode 10
11 December 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more