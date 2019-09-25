В 23 сезоне сериала «Южный парк», который появился на экранах летом 2015 года, зрители увидели продолжение полюбившейся им истории, посвященной обитателям провинциального американского городка. В этом сезоне много внимания будет уделено Рэнди, которому придется не только налаживать бизнес, но и решать проблему с Шелли и ее интересом к марихуане. С Баттерсом случится увлекательная история в музее, Скотт проявит симпатию к новой ученице, а Картману придется столкнуться лицом к лицу со своей фобией.