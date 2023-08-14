В 4 сезоне сериала «Обратная сторона Земли» продолжаются приключения команды, состоящей из четырех инопланетян, которые оказались на Земле и стали спорить о том, ужасна эта планета или прекрасна. Капитан Корво и Юмюлак заметили, что люди не относятся к окружающей среде бережно и заботливо, постоянно занимаются потреблением. Зато Терри и Джесси освоили телевидение, пристрастились к вредной пище и нашли от чего получить удовольствие. В новом сезоне команду ожидает много новых открытий и захватывающих приключений. Но не обойдется и без опасностей, которые порой подстерегают пришельцев на неизведанной территории.