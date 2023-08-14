Menu
Solar Opposites 2020 - 2025 season 4

Solar Opposites 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 14 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 11
Runtime 4 hours 35 minutes
"Solar Opposites" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Обратная сторона Земли» продолжаются приключения команды, состоящей из четырех инопланетян, которые оказались на Земле и стали спорить о том, ужасна эта планета или прекрасна. Капитан Корво и Юмюлак заметили, что люди не относятся к окружающей среде бережно и заботливо, постоянно занимаются потреблением. Зато Терри и Джесси освоили телевидение, пристрастились к вредной пище и нашли от чего получить удовольствие. В новом сезоне команду ожидает много новых открытий и захватывающих приключений. Но не обойдется и без опасностей, которые порой подстерегают пришельцев на неизведанной территории.

Series rating

7.4
Rate 15 votes
7.9 IMDb

"Solar Opposites" season 4 list of episodes.

The Ping Pong Table
Season 4 Episode 1
14 August 2023
The Earth Rake
Season 4 Episode 2
14 August 2023
The Mobile AISHA Emitter
Season 4 Episode 3
14 August 2023
The Pronunciation Cassette Tapes
Season 4 Episode 4
14 August 2023
The Birth-A-Day Present
Season 4 Episode 5
14 August 2023
The Stockiverse Ray
Season 4 Episode 6
14 August 2023
The Cardboard Dead Drop
Season 4 Episode 7
14 August 2023
The Super Gooblers
Season 4 Episode 8
14 August 2023
Down and Out on Planet X-Non
Season 4 Episode 9
14 August 2023
The Re-Visibility Bouillabaisse
Season 4 Episode 10
14 August 2023
The Unwanted Personification of Terry
Season 4 Episode 11
14 August 2023
