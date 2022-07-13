Menu
Solar Opposites 2020, season 3

Season premiere 13 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 11
Runtime 4 hours 35 minutes
"Solar Opposites" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Обратная сторона Земли» семейка зеленых инопланетян окончательно обживается на новой планете. Несмотря на то, что Корво по-прежнему лелеет надежду когда-нибудь восстановить свой корабль, его товарищ Терри и дети-репликанты, оказавшиеся с ними на борту, давно адаптировались к жизни на Земле. Тем более что их родная планета уничтожена, а на поиск нового места может уйти много времени и сил. Джесси относится к местным жителям с особенной нежностью. Юмьюлак считает их примитивными, но все же соглашается ходить в школу и заводить новые знакомства.

7.3
7.9 IMDb
The Extremity Triangulator
Season 3 Episode 1
13 July 2022
The Edamame Duffle Bag
Season 3 Episode 2
13 July 2022
The Pupas Big Day
Season 3 Episode 3
13 July 2022
Hululand
Season 3 Episode 4
13 July 2022
The Gargoyle Ray
Season 3 Episode 5
13 July 2022
99 Ships
Season 3 Episode 6
13 July 2022
The Platinum Beyblade Burst 800 Takara Tomy Edition
Season 3 Episode 7
13 July 2022
The Cubic Lattice Crystallizer
Season 3 Episode 8
13 July 2022
The Rays That Turn People Into Various Things
Season 3 Episode 9
13 July 2022
Terry and Korvo Get In A Big Screaming Fight In The Taco Bell Parking Lot
Season 3 Episode 10
13 July 2022
The Fog of Pupa
Season 3 Episode 11
13 July 2022
