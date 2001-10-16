Menu
Smallville All seasons
Smallville
16+
Production year
2001
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
The CW
Series rating
8.4
Rate
10
votes
7.5
IMDb
Write review
All seasons of "Smallville"
Season 1
21 episodes
16 October 2001 - 21 May 2002
Season 2
23 episodes
24 September 2002 - 20 May 2003
Season 3
22 episodes
1 October 2003 - 19 May 2004
Season 4
22 episodes
22 September 2004 - 18 May 2005
Season 5
22 episodes
29 September 2005 - 11 May 2006
Season 6
22 episodes
28 September 2006 - 17 May 2007
Season 7
20 episodes
27 September 2007 - 15 May 2008
Season 8
22 episodes
18 September 2008 - 14 May 2009
Season 9
21 episodes
25 September 2009 - 14 May 2010
Season 10
22 episodes
24 September 2010 - 13 May 2011
