Smallville 16+
Production year 2001
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel The CW

Series rating

8.4
7.5 IMDb
All seasons of "Smallville"
Smallville - Season 1 Season 1
21 episodes 16 October 2001 - 21 May 2002
 
Smallville - Season 2 Season 2
23 episodes 24 September 2002 - 20 May 2003
 
Smallville - Season 3 Season 3
22 episodes 1 October 2003 - 19 May 2004
 
Smallville - Season 4 Season 4
22 episodes 22 September 2004 - 18 May 2005
 
Smallville - Season 5 Season 5
22 episodes 29 September 2005 - 11 May 2006
 
Smallville - Season 6 Season 6
22 episodes 28 September 2006 - 17 May 2007
 
Smallville - Season 7 Season 7
20 episodes 27 September 2007 - 15 May 2008
 
Smallville - Season 8 Season 8
22 episodes 18 September 2008 - 14 May 2009
 
Smallville - Season 9 Season 9
21 episodes 25 September 2009 - 14 May 2010
 
Smallville - Season 10 Season 10
22 episodes 24 September 2010 - 13 May 2011
 
