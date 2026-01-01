|Title
|Artist
|Time
|1
|Grow Up Superboy
|Mark Snow
|1:44
|2
|Webmaster
|Mark Snow
|1:10
|3
|The Setup
|Mark Snow
|3:15
|4
|Where Am I
|Mark Snow
|2:42
|5
|Burn Baby Burn
|Mark Snow
|3:32
|6
|Freaks
|Mark Snow
|5:19
|7
|The Final Stone
|Mark Snow
|4:10
|8
|Their Only Poison
|Mark Snow
|2:13
|9
|Demon Dad
|Mark Snow
|3:04
|10
|Crash Landing
|Mark Snow
|4:17
|11
|Rigged to Blow
|Mark Snow
|3:04
|12
|Green Arrow
|Луи Фебре
|1:43
|13
|Defeating Bizarro
|Луи Фебре
|2:42
|14
|The Fortress Falls
|Луи Фебре
|1:38
|15
|Lois' Waltz
|Луи Фебре
|2:04
|16
|Zatanna
|Луи Фебре
|2:03
|17
|In the Rain
|Луи Фебре
|1:18
|18
|Pandora's Kiss
|Луи Фебре
|1:01
|19
|A Hall of Heros
|Луи Фебре
|2:27
|20
|Supergirl Arrives
|Луи Фебре
|0:54
|21
|Clark Tells Lois
|Луи Фебре
|2:31
|22
|The Proposal
|Луи Фебре
|3:47
|23
|To Fly
|Луи Фебре
|1:55
|24
|Disguise Needed
|Луи Фебре
|3:31
|25
|A Lemur In the Room
|Луи Фебре
|1:20
|26
|Booster Gold
|Луи Фебре
|1:50
|27
|Zod's Demise
|Луи Фебре
|2:09
|28
|Trials
|Луи Фебре
|3:10