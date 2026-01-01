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Kinoafisha TV Shows Smallville Soundtrack

Soundtrack from "Smallville"

Music from "Smallville" All info
Smallville (Score from the Complete Series)
Smallville (Score from the Complete Series) 28 tracks. Mark Snow, Луи Фебре
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Title Artist Time
1 Grow Up Superboy Mark Snow 1:44
2 Webmaster Mark Snow 1:10
3 The Setup Mark Snow 3:15
4 Where Am I Mark Snow 2:42
5 Burn Baby Burn Mark Snow 3:32
6 Freaks Mark Snow 5:19
7 The Final Stone Mark Snow 4:10
8 Their Only Poison Mark Snow 2:13
9 Demon Dad Mark Snow 3:04
10 Crash Landing Mark Snow 4:17
11 Rigged to Blow Mark Snow 3:04
12 Green Arrow Луи Фебре 1:43
13 Defeating Bizarro Луи Фебре 2:42
14 The Fortress Falls Луи Фебре 1:38
15 Lois' Waltz Луи Фебре 2:04
16 Zatanna Луи Фебре 2:03
17 In the Rain Луи Фебре 1:18
18 Pandora's Kiss Луи Фебре 1:01
19 A Hall of Heros Луи Фебре 2:27
20 Supergirl Arrives Луи Фебре 0:54
21 Clark Tells Lois Луи Фебре 2:31
22 The Proposal Луи Фебре 3:47
23 To Fly Луи Фебре 1:55
24 Disguise Needed Луи Фебре 3:31
25 A Lemur In the Room Луи Фебре 1:20
26 Booster Gold Луи Фебре 1:50
27 Zod's Demise Луи Фебре 2:09
28 Trials Луи Фебре 3:10
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