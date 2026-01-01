Filming Locations: Smallville
- University of British Columbia, Robson Square Campus - 800 Robson Street, Vancouver, British Columbia, Canada
- Cloverdale, Surrey, British Columbia, Canada
- Aldergrove, British Columbia, Canada
- Koerner Plaza, University of British Columbia, Robson Square Campus - 800 Robson Street, Vancouver, British Columbia, Canada
- Vancouver, British Columbia, Canada
- South Delta Baptist Church, Tsawwassen, Delta, British Columbia, Canada
- Tsawwassen, Delta, British Columbia, Canada
- Richmond, British Columbia, Canada
- Thompson-Nicola Region, British Columbia, Canada
- Langley, British Columbia, Canada