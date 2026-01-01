Menu
Kinoafisha TV Shows Smallville Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Smallville

  • University of British Columbia, Robson Square Campus - 800 Robson Street, Vancouver, British Columbia, Canada
  • Cloverdale, Surrey, British Columbia, Canada
  • Aldergrove, British Columbia, Canada
  • Koerner Plaza, University of British Columbia, Robson Square Campus - 800 Robson Street, Vancouver, British Columbia, Canada
  • Vancouver, British Columbia, Canada
  • South Delta Baptist Church, Tsawwassen, Delta, British Columbia, Canada
  • Tsawwassen, Delta, British Columbia, Canada
  • Richmond, British Columbia, Canada
  • Thompson-Nicola Region, British Columbia, Canada
  • Langley, British Columbia, Canada

Iconic scenes & Locations

Luthor mansion exteriors
Hatley Castle, Royal Roads, Colwood, British Columbia, Canada
as Talon exteriors
Clova Cinemas - 5732 176 Street, Cloverdale, Surrey, British Columbia, Canada
Crater Lake
Buntzen Lake, Anmore, British Columbia, Canada
parade scene in pilot
Merritt, British Columbia, Canada
Kent Farm
843 248 St, Aldergrove, British Columbia, Canada
