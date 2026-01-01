|Title
|Artist
|Time
|1
|Still Life
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|2:43
|2
|The House on a Stage
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|2:38
|3
|Mira Is Leaving
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|2:52
|4
|Marital Dance
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|2:11
|5
|Mira
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|1:23
|6
|Pas De Deux
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|1:58
|7
|The House on a Stage (Take 2)
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|2:22