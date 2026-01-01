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Pride and Prejudice
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"Pride and Prejudice" Cast
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"Pride and Prejudice" cast
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Susannah Harker
Jane Bennett
Julia Sawalha
Lydia Bennett
Alison Steadman
Mrs. Bennett
Jennifer Ehle
Elizabeth Bennett
Polly Maberly
Kitty Bennett
Lucy Briers
Mary Bennett
Benjamin Whitrow
Bennett
Anna Chancellor
Miss Bingley
Crispin Bonham-Carter
Bingley
Colin Firth
Mr. Darcy
Julia Sawalha
Colin Firth
Jennifer Ehle
Alison Steadman
Crispin Bonham-Carter
Polly Maberly
Benjamin Whitrow
Barbara Leigh-Hunt
Susannah Harker
Anthony Calf
Emilia Fox
Adrian Lukis
David Bamber
Christopher Benjamin
Joanna David
Lucy Briers
Lucy Robinson
Rupert Vansittart
Lucy Robinson
Mrs. Hurst
Adrian Lukis
Mr. Wickham
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