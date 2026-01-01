Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Pride and Prejudice Cast and roles

"Pride and Prejudice" Cast

"Pride and Prejudice" cast All info
Susannah Harker
Susannah Harker
Jane Bennett Julia Sawalha
Julia Sawalha
Lydia Bennett Alison Steadman
Alison Steadman
Mrs. Bennett Jennifer Ehle
Jennifer Ehle
Elizabeth Bennett Polly Maberly
Polly Maberly
Kitty Bennett Lucy Briers
Lucy Briers
Mary Bennett Benjamin Whitrow
Benjamin Whitrow
Bennett Anna Chancellor
Anna Chancellor
Miss Bingley Crispin Bonham-Carter
Crispin Bonham-Carter
Bingley Colin Firth
Colin Firth
Mr. Darcy Julia Sawalha
Julia Sawalha
Colin Firth
Colin Firth
Jennifer Ehle
Jennifer Ehle
Alison Steadman
Alison Steadman
Crispin Bonham-Carter
Crispin Bonham-Carter
Polly Maberly
Polly Maberly
Benjamin Whitrow
Benjamin Whitrow
Barbara Leigh-Hunt
Susannah Harker
Susannah Harker
Anthony Calf
Emilia Fox
Emilia Fox
Adrian Lukis
Adrian Lukis
David Bamber
David Bamber
Christopher Benjamin
Joanna David
Lucy Briers
Lucy Briers
Lucy Robinson
Lucy Robinson
Rupert Vansittart
Rupert Vansittart
Lucy Robinson
Lucy Robinson
Mrs. Hurst Adrian Lukis
Adrian Lukis
Mr. Wickham
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more