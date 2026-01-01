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Kinoafisha TV Shows Mr. Corman Soundtrack

Soundtrack from "Mr. Corman"

Music from "Mr. Corman" All info
Mr. Corman: Season 1 (Apple TV+ Original Series Soundtrack)
Mr. Corman: Season 1 (Apple TV+ Original Series Soundtrack) 12 tracks. Nathan Johnson, Джозеф Гордон-Левитт, Debra Winger, Джозеф Гордон-Левитт, Juno Temple, Logic, Джозеф Гордон-Левитт
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Title Artist Time
1 Mr. Corman Nathan Johnson 2:52
2 Breathe Nathan Johnson 3:20
3 Oh, Here We Go Джозеф Гордон-Левитт, Debra Winger / Nathan Johnson 4:35
4 Shimmer Nathan Johnson 2:36
5 So Long Джозеф Гордон-Левитт, Juno Temple / Nathan Johnson 3:38
6 Quote Me Джозеф Гордон-Левитт, Juno Temple / Nathan Johnson 2:53
7 Halloween, LA, 2019 Nathan Johnson 3:46
8 The Feeling Logic 5:25
9 Track 12 (GarageBand Demo) Джозеф Гордон-Левитт / Nathan Johnson 2:56
10 The End of the World Nathan Johnson 4:10
11 What Do We Do Now? Nathan Johnson 2:54
12 Now, Here, This Джозеф Гордон-Левитт / Nathan Johnson 2:59
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