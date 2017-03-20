В 1 сезоне 7 серии сериала «Мата Хари» шпионка получает свое первое и сразу же серьезное задание. Её необходимо втереться в доверие к лейтенанту Растиньяку, который является начальником службы разведки Франции. Растиньяк сразу же влюбляется в девушку, несмотря на все отговорки со стороны его окружения. Мата выпытывает у своего любовника необходимые сведения, которые переворачивают спокойное течение событий. Впоследствии происходит военное столкновение между русскими и сербами.