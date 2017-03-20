В 1 сезоне 8 серии сериала «Мата Хари» девушка получает новое поручение. Её необходимо выступить перед русскими военными. Героиня бросает свой взгляд на Маслова, который убит горем из-за смерти друга. Жорж Ладу, умный и смышленый мужчина, один из немногих понимает, что во всем виновна именно Хари, которой он решает отомстить. В доме у дамы легкого поведения Ривки происходит вечеринка. Туда врываются вооруженные люди, которые забирают всех с праздника, в том числе Мату и её мужа.